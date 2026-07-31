Accidente fatal en Nueva Helvecia: un hombre de 38 años murió tras chocar su camión contra limitador de altura

Un hombre de 38 años murió este viernes de mañana luego de que el camión que conducía impactara contra un limitador de altura en la ciudad de Nueva Palmira , departamento de Colonia .

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Según informó la Jefatura de Policía departamental, el siniestro ocurrió sobre las 10:30 en la calle Bravo, donde un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre el hecho.

Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional 4ª de la mencionada localidad constataron que el conductor había quedado atrapado dentro del vehículo.

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En el operativo trabajó personal del Destacamento de Bomberos , que realizó las tareas de rescate, junto con una unidad de emergencia médica. El médico actuante constató el fallecimiento del conductor , identificado con las iniciales M.S.B.G.

Posteriormente, efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

La Fiscalía fue informada del caso y dispuso las actuaciones correspondientes.