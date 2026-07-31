Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
lluvia ligera
Sábado:
Mín  11°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / COLONIA

Accidente fatal en Nueva Helvecia: un hombre de 38 años murió tras chocar su camión contra limitador de altura

En el operativo trabajó personal del Destacamento de Bomberos, que realizó las tareas de rescate ya que el hombre había quedado atrapado en la cabina

31 de julio de 2026 15:29 hs
image

Un hombre de 38 años murió este viernes de mañana luego de que el camión que conducía impactara contra un limitador de altura en la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia.

Según informó la Jefatura de Policía departamental, el siniestro ocurrió sobre las 10:30 en la calle Bravo, donde un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre el hecho.

Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional 4ª de la mencionada localidad constataron que el conductor había quedado atrapado dentro del vehículo.

Más noticias

Condenaron a un hombre a siete años y medio de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña de 11 años, en Las Piedras

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

En el operativo trabajó personal del Destacamento de Bomberos, que realizó las tareas de rescate, junto con una unidad de emergencia médica. El médico actuante constató el fallecimiento del conductor, identificado con las iniciales M.S.B.G.

Posteriormente, efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

La Fiscalía fue informada del caso y dispuso las actuaciones correspondientes.

Las más leídas

Todo el país bajo alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas desde la noche y madrugada del sábado

Menos funcionarios públicos y US$ 15 millones más para transferencias: Manini prevé reunirse con Orsi la semana próxima y ya tiene sus propuestas

Así será la nueva Gorlero: más espacios para autos, nueva Feria de Artesanos en Punta del Este y semáforos en otras calles

El debate por las compras en Temu entre Lestido y un represante de los couriers: "Logré que la mitad del país me odie por este tema"

Temas

hombre camión Colonia

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos