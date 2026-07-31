Mirá cuánto le pagaron al campeón del mundo con Francia en 2018, que vendió su réplica del trofeo, luego de haber jugado en Manchester City

La réplica oficial de la Copa del Mundo recibida por Benjamin Mendy tras coronarse campeón con la selección de Francia en Rusia 2018 ya tiene nuevo dueño. El lateral izquierdo francés tomó la decisión de desprenderse de uno de los símbolos más valiosos de su carrera deportiva y puso la pieza a disposición de coleccionistas internacionales en un remate público.

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La subasta fue organizada por la reconocida casa estadounidense Goldin a través de su evento “Global Football Auction Part 2”, cita donde también figuraron recuerdos pertenecientes a astros de la talla de Lionel Messi, Pelé y Lamine Yamal.

Tras una reñida puja entre compradores de distintas partes del globo, la réplica entregada por la FIFA y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) fue adjudicada por un valor final de US$ 62.200 dólares (aproximadamente 54.000 euros) .

El galardón subastado, que pertenecía a la colección personal del futbolista, mide cerca de 38 centímetros de alto, 15 de ancho y 10 de profundidad.

La sorpresiva movida de Diego Aguirre en el equipo titular de Peñarol que se juega el pase a la final del Torneo Intermedio ante Cerro Largo

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

Presenta una inscripción conmemorativa de la final ganada ante Croacia (4-2) en Moscú y conservaba pequeñas marcas de desgaste y una leve fisura en la base.

Para disipar cualquier duda sobre la autenticidad del lote, la venta incluyó un certificado firmado de puño y letra por el propio Mendy.

Benjamin Mendy en Manchester City AFP

El recorrido del defensor de 32 años estuvo marcado por profundos altibajos. Formado en Le Havre y con destacados pasos por Olympique de Marsella y Monaco, llegó a Manchester City de Pep Guardiola en 2017 convirtiéndose en su momento en el defensor más caro de la historia.

Pese a sumar solo 40 minutos en la cita mundialista de 2018, formó parte del plantel dirigido por Didier Deschamps que tocó el cielo con las manos.

Actualmente milita en el Pogon Szczecin de Polonia, tras haber sido absuelto de las causas judiciales que interrumpieron su carrera en Inglaterra.