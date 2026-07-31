Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Mirá cuánto le pagaron al campeón del mundo con Francia en 2018, que vendió su réplica del trofeo, luego de haber jugado en Manchester City

El futbolista fue el más caro del mundo en su puesto cuando el club inglés que dirigía Pep Guardiola compró su ficha

31 de julio de 2026 15:52 hs
Benjamin Mendy festeja con la Copa del Mundo ganada por Francia en el Mundial de Rusia 2018

Benjamin Mendy festeja con la Copa del Mundo ganada por Francia en el Mundial de Rusia 2018

FOTO: AFP

La réplica oficial de la Copa del Mundo recibida por Benjamin Mendy tras coronarse campeón con la selección de Francia en Rusia 2018 ya tiene nuevo dueño. El lateral izquierdo francés tomó la decisión de desprenderse de uno de los símbolos más valiosos de su carrera deportiva y puso la pieza a disposición de coleccionistas internacionales en un remate público.

La subasta fue organizada por la reconocida casa estadounidense Goldin a través de su evento “Global Football Auction Part 2”, cita donde también figuraron recuerdos pertenecientes a astros de la talla de Lionel Messi, Pelé y Lamine Yamal.

Tras una reñida puja entre compradores de distintas partes del globo, la réplica entregada por la FIFA y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) fue adjudicada por un valor final de US$ 62.200 dólares (aproximadamente 54.000 euros).

Una pieza de colección

El galardón subastado, que pertenecía a la colección personal del futbolista, mide cerca de 38 centímetros de alto, 15 de ancho y 10 de profundidad.

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

La sorpresiva movida de Diego Aguirre en el equipo titular de Peñarol que se juega el pase a la final del Torneo Intermedio ante Cerro Largo

Presenta una inscripción conmemorativa de la final ganada ante Croacia (4-2) en Moscú y conservaba pequeñas marcas de desgaste y una leve fisura en la base.

Para disipar cualquier duda sobre la autenticidad del lote, la venta incluyó un certificado firmado de puño y letra por el propio Mendy.

Benjamin Mendy en Manchester City

Benjamin Mendy en Manchester City

El recorrido del defensor de 32 años estuvo marcado por profundos altibajos. Formado en Le Havre y con destacados pasos por Olympique de Marsella y Monaco, llegó a Manchester City de Pep Guardiola en 2017 convirtiéndose en su momento en el defensor más caro de la historia.

Pese a sumar solo 40 minutos en la cita mundialista de 2018, formó parte del plantel dirigido por Didier Deschamps que tocó el cielo con las manos.

Actualmente milita en el Pogon Szczecin de Polonia, tras haber sido absuelto de las causas judiciales que interrumpieron su carrera en Inglaterra.

Las más leídas

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

Tras la confirmación de Diego Forlán como nuevo DT, la selección uruguaya contrató a Gustavo Bueno para dirigir a la sub 15

De qué murió Franco Baresi: el parte médico tras el fallecimiento de la leyenda del Milan

Alexander Machado terminó su préstamo y no continuará en Defensor; seguí las altas y bajas del período de pases

Temas

Francia Manchester City Benjamin Mendy Pep Guardiola Copa del Mundo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos