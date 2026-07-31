La sorpresiva movida de Diego Aguirre en el equipo titular de Peñarol que se juega el pase a la final del Torneo Intermedio ante Cerro Largo

Peñarol entrenará en las horas de la tarde de este viernes -si es que el mal tiempo lo permite- en cancha pensando en lo que será el trascendente encuentro de este sábado a la hora 18.30 ante Cerro Largo por el pase a la final del Torneo Intermedio y Diego Aguirre preparó un cambio defensivo de último momento y que seguirá en estas horas, para ver si llega bien: colocar como titular a Nahuel Herrera en lugar de Mauricio Lemos.

No es un encuentro cualquiera para los aurinegros ya que hasta empatando quedarán primeros en su grupo y así, accederán al partido decisivo del certamen, el cual defiende el título ganado el año pasado.

Esta no es una jugada cualquiera de Diego Aguirre, sino una apuesta entre arriesgada y de confianza en el jugador.

Diego Aguirre ensayó este jueves con Nahuel Herrera entre los titulares de Peñarol, según informó una fuente del club a Referí.

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El futbolista ingresó en lugar de Mauricio Lemos, pero la misma fuente consultada, sostuvo que este viernes, el DT continuará monitoreando la situación y cómo responde el juvenil.

Es que Nahuel Herrera no juega desde el 7 de marzo cuando enfrentó a Danubio, es decir, cinco meses.

Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Entre medio, se operó del hombro derecho por la caída que sufrió en la primera de las finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya 2025 al minuto de juego y tras chocar ante Christian Ebere.

Luego, mientras había mejorado, volvió a caer pesadamente sobre su hombro contra los danubianos y allí se determinó operarlo.

Todo apunta a que pueda ser titular y eso lo define Aguirre este viernes. De no ser así -porque no lo ve del todo para arrancar de entrada en un partido trascendente como este-, Mauricio Lemos ocupará ese puesto.

Nahuel Herrera Foto: Dante Fernández / Focouy

Cabe señalar además que, como informó este jueves Referí, el DT no colocará a Thiago Espinosa -uno de los nuevos refuerzos- en el lateral izquierdo de titular, como tenía pensado.

El lateral izquierdo, que llegó al club cedido desde América de México, era una opción clara para el once titular del carbonero este sábado en el Estadio Campeón del Siglo, pero un posible problema de interpretación del reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo que se encendieran las alarmas en la directiva.

Marcelo Solomita, dirigente mirasol, explicó a Referí que Espinosa fue inscripto luego de la fecha en la que se fijó el partido ante Cerro Largo, ya que la fecha 6 y 7 del Intermedio se fijaron en conjunto.