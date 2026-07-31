Ruben Sosa en Quedó Picando: su análisis de la actualidad de Nacional, el deseo de que llegue el clásico contra Peñarol y la anécdota del helicóptero

El exfutbolista Ruben Sosa valoró que vio a un Nacional "distinto" en la victoria contra Tigre por la vuelta de los playoffs de los octavos de la Copa Sudamericana , que de todas formas representó la eliminación del tricolor , y afirmó que el plantel debe estar "unido" para afrontar el segundo semestre, en una entrevista con Quedó Picando , el programa deportivo del streaming de El Observador.

Para Sosa, el 2-1 ante Tigre demostró que Nacional "sale a ganar siempre". "Teníamos que ganar el partido, lo mínimo. No te digo que me encantó, porque quedamos afuera, pero sí Nacional tiene que salir a ganar todos los partidos y bueno, por lo que hicimos en el primer tiempo quedamos conformes. Triste porque no pasamos, obvio, pero vimos un Nacional distinto , vimos un juego de lo que es nacional", expresó el exdelantero.

El ídolo tricolor marcó que "el grupo tiene que estar unido" en la cancha y "no jugar individual", ya que "no hay un jugador que en un tiro libre te la meta en un ángulo y te salve", sumado a que al tricolor le "cuesta mucho hacer un gol" y recibe varios en contra.

Sosa entiende que los futbolistas tricolores están "nerviosos", y le preguntaron si cree que es porque la camiseta de Nacional "pesa". "Yo creo que la camiseta de Nacional es grandiosa . Levantó muchas copas, muchos campeonatos y vos ves que a veces un jugador en un equipo chico te puede jugar diez partidos mal, pero en Nacional no, porque tenés que rendir y tenés que jugar. Hoy ganaste, en tres días tenés que ganar de nuevo y a la semana tenés que ganar de nuevo. No hay un partido que se puede perder. En Nacional hay que ganar siempre", contestó.

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El exfutbolista sostuvo que Nacional necesita tener una "continuidad" de resultados para sumar confianza, y declaró que quiere que llegue el clásico contra Peñarol del Torneo Clausura, que está pactado para el 30 de agosto, ya que cree que es el golpe de efecto necesario para que el bolso cambie la pisada.

Las anécdotas de Ruben Sosa: sus comienzos en Piedras Blancas, su matrimonio de joven y el helicóptero que no llegó al Centenario

Durante su extensa entrevista con Quedó Picando, "Sosita" recordó sus comienzos en Piedras Blancas, barrio en el que creció junto a sus nueve hermanos con varias carencias. El exjugador indicó que vivió frente al estadio Jardines del Hipódromo en su infancia, y valoró que Danubio lo fichó a los 14 años, y un año después ya estaba debutando en Primera de la mano de Sergio Markarian.

"No me importaba la plata a mí. Nunca me importó. Igual obvio que cuando formas una familia tenés que vivir para la familia, pero cuando firmé mi primer contrato le di la plata a mi mamá. Le decía 'mamá, toma esto, después me vas dando para el bondi'", rememoró.

A los 18 se fue al Real Zaragoza de España, pero antes se casó con su primera esposa, que en ese momento tenía 17 años, para irse con ella. "Mi suegro me odiaba", expresó entre risas Sosa, que lamentó que su hoy exesposa, y "mejor amiga", estaba "muy sola" en España. También lamentó que su madre nunca quiso viajar a Europa para ver "lo que había logrado" allí, una "espina" que mantiene hasta hoy en día.

También habló de su llegada a Nacional en el segundo semestre de 1997, luego de pedirle volver a Uruguay para jugar en el tricolor a su agente Francisco Paco Casal. Valoró el rol del entonces presidente albo Ceferino Rodríguez, que le preguntó cuánto quería jugar en Nacional y le firmó un contrato de tres años.

A Sosa le tocó vivir del otro lado el último semestre del quinquenio de Peñarol, y recordó la "vergüenza" que sintió al no poder quitarle el último campeonato. "Me quedaba en casa encerrado", expresó.

El ídolo tricolor valoró que a pesar de ese golpe comenzaron el 98 con un "plantel unido" y bajo el mandato de un Hugo de León que fue clave en cortar el sexenio carbonero, y volver a darle un título a Nacional.

"Sosita" dijo que tras la obtención del campeonato quiso llegar al Estadio Centenario en un helicóptero, idea que finalmente quedó trunca y se convirtió en una vuelta olímpica en limusina.

El exfutbolista intentó llegar a un helicóptero a través del entonces presidente de la República (e hincha de Peñarol), Julio María Sanguinetti, a quien llamó y le dijo: "Mire, presidente, yo sé que usted es manya, pero qué lindo sería para Sosita salir de Los Céspedes en un helicóptero y llegar al Estadio Centenario".

El mandatario le respondió que no se podía, y le recordó la tragedia del Kibón de 1971, cuando un helicóptero cayó en medio de festival de la Armada y mató a ocho personas. "Entonces, ¿qué hago? Agarramos la limusina. Agarramos una limusina y todos dando vuelta con la limusina", afirmó entre risas.