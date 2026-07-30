Tabaré Silva, DT de Progreso, antes de enfrentar a Nacional: "Vamos a salir a intentar un resultado" y cómo se maneja a un plantel que pelea por el descenso

El entrenador de Progreso, Tabaré Silva , aseguró a Referí que su equipo saldrá a "buscar un resultado" al Gran Parque Central este domingo, cuando se enfrente a Nacional por la séptima fecha del Torneo Intermedio .

El Gaucho viene de vencer a Deportivo Maldonado , puntero de la Tabla Anual , jugando con uno menos durante más de 30 minutos, en lo que representaron tres puntos fundamentales para una pelea por la salvación que los tiene en el último lugar de la tabla del Descenso .

Para Silva, el envión de esa victoria les permite llegar con buen "ánimo" al encuentro con Nacional , uno de esos partidos que según el DT "tenés que trabajar menos" en lo que refiere a la motivación porque "ya por el hecho de jugar en el Gran Parque Central los muchachos saben cuál es la trascendencia".

En ese sentido, el entrenador fue consultado sobre si la presión que ejerce la hinchada contra Nacional en los últimos partidos disputados en el Parque puede ser un arma a favor del Gaucho, y Silva marcó que tanto en Nacional como en Peñarol "cuando los resultados no se dan , la impaciencia de la gente se traslada a la cancha si no consiguen un gol desde el inicio", pero no afirmó ni negó que lo analizaran como algo favorable .

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"Los jugadores están muy motivados. Vamos a tratar de hacer hincapié lo que hicimos bien contra Deportivo y trabajar sobre las cosas que no hicimos bien, sabiendo que Nacional es un rival de mucha jerarquía, que más allá de que el momento no es el ideal tiene jugadores que son muy importantes. No tengo dudas que va a salir desde el inicio a tratar de sacar una ventaja que les permita tener la tranquilidad a medida que pasan los minutos", expresó el DT.

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional del Torneo Apertura, que el bolso ganó 1-0 en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El técnico marcó que aunque sepan que Nacional no viene en un buen momento deportivo, eliminado hace días de la Copa Sudamericana y a ocho puntos de Peñarol y Deportivo Maldonado en la Tabla Anual, su cuerpo técnico analiza el partido "más allá" de esa situación, y espera poder "minimizar" al tricolor, pero también mostrar sus armas.

"Vamos a tratar de hacer nuestro partido, minimizar al rival pero también responder. Los muchachos hicieron un buen partido el otro día, tenemos que confiar en lo que podemos hacer, respetando a Nacional y los jugadores que tiene, pero también nosotros vamos a salir a intentar un resultado que nos permita seguir sumando, y arrancar el Clausura de otra manera", agregó.

Silva no contará para este encuentro con Ayrton Cougo y Sebastián Cardozo, ambos expulsados ante Deportivo, ni con Nahuel "Magia" López, debido a que el extremo juvenil es propiedad de Nacional. El DT del Gaucho indicó que al joven "le queda mucho por mejorar", pero valoró que es "importante" para Progreso y cree que "se va a superar y va a andar muy bien". "Ha evolucionado en el tema de llegar al área, y ha hecho varios goles", añadió.

La pelea por la salvación

Progreso llega a la última fecha del Torneo Intermedio en el último lugar de la tabla del Descenso, con 55 puntos obtenidos en 58 partidos que le dan un promedio de 0,948.

La victoria contra Deportivo Maldonado le permitió estar a ocho puntos de Wanderers y a nueve de Cerro y Danubio, los cuatro equipos que pelean por la salvación.

Para Silva, como entrenador es importante "combinar" la tranquilidad y la motivación cuando se dirige a un equipo en este contexto.

"La tranquilidad es importante, porque si vos no estás tranquilo vas a cometer más errores, pero también está la motivación. Son muchas cosas que tenés que hablar con ellos, que sepan lo que se están jugando, que vean que están jugando el descenso y tenés que luchar, tenés que pelear, tenés que jugar cada partido como si fuera una final", expresó el entrenador.

Tabaré Silva, DT de Progreso

El DT, que valoró el periodo de pases que hizo el club para encarar el segundo semestre, marcó que "el descenso no es fácil, y el aspecto anímico te lleva a situaciones complicadas en las que la experiencia es algo a favor".

En ese sentido, destacó que cuenta con jugadores como Gastón Silva, Ignacio Lemmo o Jonathan Dos Santos, que "suman bastante" al "transmitirle a los otros muchachos que no tienen tanta experiencia en Primera división la tranquilidad" para pelear por la salvación, así como les marcan que "cada partido para nosotros es como si fuera el último".

En el caso de Dos Santos, Silva es consciente de que el delantero puede vivir un momento único este domingo, ya que tiene la chance de enfrentarse por primera vez a su hijo Agustín (en el Torneo Apertura el padre no estuvo convocado), aunque admitió que no lo habló con él. "Imagino cómo debe estar él y cómo debe estar el hijo, rara vez que se enfrenta a un padre y un hijo en una cancha de fútbol. Va a ser un momento lindo para ambos", remarcó.

Agustín Dos Santos y Jonathan Dos Santos

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