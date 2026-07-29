Mundial 2026: cuáles son las sanciones que puede imponer la FIFA en la investigación que le abrió a Argentina, sobre Paredes, Almada, Molina y la AFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la selección de Lionel Scaloni, además del español Gavi, tras los incidentes registrados durante la fase final del Mundial 2026.

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La investigación se sustenta en el informe del procurador designado para casos disciplinarios y evalúa posibles infracciones a diversos artículos del Código Disciplinario del organismo.

El expediente individual analiza agresiones y conductas antideportivas ocurridas tras el pitazo final del partido decisivo ante España:

1) Leandro Paredes: afronta tres cargos en virtud del artículo 14, apartado 1, letra i) del Código Disciplinario, correspondiente a agresiones físicas o verbales severas. Este ítem contempla penas de al menos tres partidos de suspensión o un período determinado por agredir a un adversario u otra persona que no sea un oficial del partido. En el reglamento de FIFA, ese ítem remarca: "Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido" .

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2) Nahuel Molina: registra dos frentes de investigación. Por un lado, dos cargos bajo el artículo 14, apartado 1, letra i) (uno en grado de consumación y otro en grado de intento); por otro lado, un cargo amparado en el artículo 14, apartado 1, letra b) por conducta antideportiva.

3) Thiago Almada: se le atribuye un cargo enmarcado en el artículo 14, apartado 1, letra b) (conducta antideportiva), cuya sanción mínima parte de un encuentro de suspensión.

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

4) Roberto Ayala: el ayudante de campo de Lionel Scaloni fue imputado con un cargo según el artículo 14, apartado 1, letra i) (agresión).

En el mismo expediente, el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira, "Gavi", fue notificado de un cargo bajo la letra b del mismo artículo.

Los expedientes que comprometen a la AFA

Por su parte, la FIFA abrió un sumario institucional contra la AFA por presuntos incumplimientos en múltiples rubros:

La bandera con la que festejaron los jugadores de Argentina Foto: AFP

1) Manifestaciones extradeportivas: por la exhibición de la pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" tras la semifinal frente a Inglaterra. Como informó Referí hace dos semanas, la FIFA ya sancionó en 2014 a la AFA, porque sus jugadores posaron previo a un amistoso contra Eslovenia con la misma leyenda en una bandera y el monto fue 30.000 francos suizos (suma equivalente a unos US$ 33.000 de la época).

2) Discriminación y racismo: cánticos y gestos de la parcialidad o del entorno en distintos encuentros. Las multas aquí pueden ir desde los US$ 5.000 a los US$ 20.000.

3) Seguridad y orden: demoras en los inicios de los partidos, invasión de protocolos y lanzamiento de proyectiles desde las tribunas.