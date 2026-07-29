Alejandro Sánchez dijo que la política antimigratoria de Trump es "discriminatoria" y confirmó conversaciones para recibir deportados

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , confirmó en Todo un tema del streaming de El Observador que Uruguay mantiene "conversaciones" con Estados Unidos respecto a varios temas , entre ellos la posibilidad de recibir deportados de la política antimigratoria de Donald Trump .

"Hasta el momento no hay ningún acuerdo específico , sí es cierto que la Cancillería viene teniendo conversaciones ", dijo Sánchez, aunque aclaró que el diálogo no solo refiere al envío de deportados , sino también a " varios temas " que están arriba de la mesa.

Aunque dijo que "hasta ahora" no ha habido una resolución al respecto , " Uruguay siempre ha sido un país abierto a la inmigración ".

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La información sobre el posible envío de deportados —sobre todo cubanos— desde Estados Unidos a Uruguay fue divulgada en primera instancia por The New York Times . Desde Cancillería, en tanto, se limitaron a informar que hay un "diálogo abierto" desde hace meses y que no refiere únicamente a personas de nacionalidad cubana.

En la entrevista, Sánchez señaló que la política de deportaciones de la segunda administración de Trump ha derivado en el envío de personas a África, lo que genera una "desconexión enorme con sus familias" y sus "lugares" de origen.

Sobre la recepción de deportados, Sánchez manifestó que Uruguay debe evaluar "cuáles son los antecedentes" de esas personas. Por ejemplo, si cuentan con antecedentes penales o no.

"Hay una serie de circunstancias que Uruguay ha puesto sobre la mesa para ver si hay un acuerdo (...) Estamos recibiendo migración cubana, venezolana... No hay un problema en ese sentido. El tema es esta cuestión que tiene Estados Unidos con ciertos acuerdos y la forma que tiene de deportar que son temas delicados en la conversación bilateral", describió.

Al respecto, agregó que la política de Trump es "discriminatoria" con estas personas.

"Creo que es una política discriminatoria y nosotros como país no compartimos una política de ese sentido con cuestiones discriminatorias hacia los migrantes. Pero, hasta ahora, no hemos avanzado mucho más", sostuvo.