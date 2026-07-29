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Dirigentes de la oposición viajaron a Israel: se reunieron con nuevo embajador y visitaron sedes del gobierno

Los opositores además visitaron la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la que el gobierno congeló un acuerdo de cooperación que había sido firmado por el gobierno pasado

29 de julio de 2026 14:30 hs
Dirigentes de la oposición en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel

Dirigentes de la oposición en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel

Foto: redes sociales de Andrés Ojeda

Dirigentes de la oposición al gobierno nacional, entre ellos un intendente y 12 legisladores, viajaron al Estado de Israel, se reunieron con el nuevo embajador que estará en Uruguay y visitaron distintos edificios del gobierno de Benjamín Netanyahu.

En las primeras 24 horas de arribo, los dirigentes políticos se han reunido con el recientemente designado embajador israelí para Uruguay Eldad Hayet, entre otras autoridades.

La delegación está compuesta por el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez; los senadores blancos Javier García, Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, Carlos Camy y Rodrigo Blás; y los colorados Andrés Ojeda, Robert Silva y Tabaré Viera. También participan los diputados nacionalistas Fernanda Auersperg y Juan Martín Rodríguez, junto al colorado Walter Verri y al cabildante Álvaro Perrone.

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Los opositores también se reunieron con Michal Hershkovitz, quien se había desempeñado como embajadora israelí hasta hace algunas semanas. Además mantuvieron conversaciones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y visitaron el Parlamento de este país. Allí se reunieron con más autoridades y representantes de este órgano.

Entre otras actividades, visitaron una institución que ofrece programas de rehabilitación para 2.000 personas con discapacidades y da apoyo a las familias. También visitaron el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde Andrés Ojeda publicó algunas fotos junto con el texto "un socio estratégico que el gobierno uruguayo eligió perderse".

En agosto pasado el gobierno de Yamandú Orsi resolvió congelar un acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la citada universidad, en medio de los ataques de Israel en Gaza. El acuerdo había sido firmado por el gobierno pasado.

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