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Israel aseguró haber interceptado once misiles lanzados por Irán

Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22:00 hora local

7 de junio de 2026 18:32 hs
Guerra Israel e Irán

Guerra Israel e Irán

EFE/Bomberos Israel

El Ejército de Israel aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados la noche de este domingo por Irán, un total de once, según informaron a EFE fuentes castrenses, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril.

Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22:00 hora local, según Tzofar, la aplicación israelí de notificaciones de ataques en tiempo real conectada directamente con el Comando del Frente Interno del Ejército.

A las 22:47 hora local, el Ejército dio por concluido el "incidente" y permitió a los ciudadanos salir de los refugios.

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"Tras la evaluación de la situación, el Comando del Frente Interno ha anunciado que ya está permitido abandonar las zonas protegidas en todo el país y permanecer cerca de ellas", dijo el Ejército 47 minutos después de haber informado del primer ataque.

El servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA) reportó solo un lugar donde recibió una llamada sobre un posible incidente, que se saldó finalmente sin heridos.

Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.

EFE

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