Argentina | Buscan levantar un teleférico en plena capital de la provincia de Buenos Aires: cuál sería su recorrido

La Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata (SPAU) Región Capital presentó un Plan Integral de Transporte para la localidad bonaerense, que contempla la construcción de una red de subtes, trenes urbanos livianos y un sistema de teleférico .

La iniciativa, planeada con un horizonte de ejecución de aproximadamente 20 años y por etapas, busca ofrecer una alternativa al colapso vial que atraviesa la región.

El arquitecto y presidente de la entidad, Sergio Poggi , explicó que la obra "es presentada con el fin de ser objeto de debate, propuestas de modificación y optimización por parte de todos los platenses en una primera etapa".

"En una segunda instancia, se buscará integrar a la misma a cada uno de los Municipios de la Región, para intentar coordinar esfuerzos y facilitar el desplazamiento interjurisdiccional de las personas", señaló.

¿Qué dice el proyecto que busca levantar un teleférico en Buenos Aires?

La Plata

El plan de SPAU propone combinar tres dimensiones de transporte para alcanzar una velocidad comercial promedio de 40 kilómetros por hora. La primera contempla dos anillos ferroviarios en superficie: un cinturón primario que rodeará el Casco Fundacional siguiendo la Avenida de Circunvalación (calles 72, 31, 32 y 120/122), y un segundo anillo que extenderá la traza del exFerrocarril Provincial hacia Gorina, Arturo Seguí y el Parque Pereyra, con conexiones hacia Magdalena, Brandsen y Etcheverry, así como con el Puerto La Plata y el Aeropuerto.

La segunda dimensión es una red de subtes de tres ramales subterráneos de vía única, con cruces de doble vía en las estaciones. Según el documento, la Línea Calle 1 uniría la terminal del Tren Roca con la zona de facultades y el Hospital San Martín; la Línea Diagonal 80 atravesaría el centro político de la ciudad (Plaza San Martín y Plaza Moreno) hasta el Cementerio; y la Línea Calle 7 conectaría Tolosa con Villa Elvira y el Aeropuerto.

La tercera dimensión es el sistema de Teleférico, que originándose en la Estación Gambier (cerca del centro comercial de Los Hornos) recorrería las avenidas 52 y 53 hasta la zona de facultades, con cabinas de alta frecuencia y la posibilidad de conectarse con el Puerto si avanza el proyecto de una terminal de cruceros. Desde SPAU señalaron que se trata de una opción de bajo costo relativo que además permitiría sobrevolar edificios históricos de la ciudad.

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El plan también incluye una reorganización del tránsito pesado y del transporte de larga distancia. Se propone restringir el ingreso de camiones a la zona urbana más densamente poblada, salvo excepciones justificadas, y establecer estaciones de transferencia de cargas en la periferia. En esa línea, se plantea trasladar la Terminal de Ómnibus de media y larga distancia a un predio cercano a la estación Tolosa, sobre las calles 1 y 528, con ingreso de los micros por calle 520.

Respecto al transporte urbano, la propuesta sugiere que los colectivos funcionen como alimentadores del resto del sistema, espaciando sus paradas cada dos o tres cuadras para reducir los tiempos de viaje. El ingeniero Norberto Rosendo, uno de los autores del anteproyecto, participó junto a los arquitectos Gabriel Gamarra y Edgardo Chacón en el desarrollo técnico del plan.

Universidad Nacional de La Plata

Otro de los ejes es la producción regional de los materiales rodantes. Según el documento de SPAU, los Trenes Urbanos Livianos serían fabricados en el Astillero Río Santiago y propulsados por baterías desarrolladas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en articulación con la Fábrica de Baterías de esa casa de estudios.

Por el momento, la propuesta fue presentada como un documento técnico abierto a debate público y no cuenta con un anuncio oficial de ejecución por parte del municipio ni de la provincia de Buenos Aires.

El plan contempla además avanzar por etapas hacia la interconexión ferroviaria entre el Puerto La Plata y el Aeropuerto, así como con la terminal ferroautomotor y los polos industriales deBerisso y Ensenada. De acuerdo con SPAU, esa vinculación "potenciará a La Plata como un polo alternativo con notables ventajas comparativas tanto en el movimiento de cargas, como de personas a nivel regional, nacional e internacional".