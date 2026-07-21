Zlatan Ibrahimovic explotó con la agresión de Leandro Paredes a Gavi tras perder la final del Mundial 2026: "Puede agradecer que no hubiera un jugador como yo en la cancha"

El cierre del Mundial 2026 dejó secuelas que trascendieron el aspecto meramente deportivo. Luego de que la selección de España se consagrara campeona del mundo al imponerse por 1-0 frente a Argentina en el alargue, el terreno de juego del Estadio de Nueva Jersey se convirtió en el escenario de una batahola generalizada que involucró a varios futbolistas de ambos planteles y Zlatan Ibrahimovic no se quedó callado.

Uno de los principales focos del tumulto tras el pitazo final fue el mediocampista argentino Leandro Paredes, quien protagonizó empujones y cruces con futbolistas españoles como Eric García y Gavi.

Las imágenes recorrieron el mundo de inmediato y provocaron la reacción tajante de Zlatan Ibrahimovi durante la transmisión oficial del evento en FOX Sports.

Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada y criticó duramente la conducta de Leandro Paredes, asegurando que su actitud estuvo lejos de los estándares de un profesional de élite.

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Con su tono incisivo habitual, el exdelantero sueco soltó una de sus frases más contundentes: "Paredes puede agradecer que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si yo hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y habría sido expulsado. Es un comportamiento poco profesional de su parte".

El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final. Getty Images

Sin embargo, los cuestionamientos de Zlatan no recayeron únicamente sobre el futbolista de la albiceleste.

El exjugador también apuntó contra la pasividad de los deportistas españoles, a quienes recriminó por no salir a defender activamente a sus compañeros frente a la agresión: "No sé qué están haciendo los jugadores españoles. Simplemente se quedan mirando mientras otro jugador golpea a su compañero de equipo".

A pesar de los bochornosos incidentes posteriores al partido, Ibrahimovic concluyó su análisis reconociendo el rendimiento del equipo campeón en el certamen, afirmando que "ganó el fútbol".