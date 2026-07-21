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Zlatan Ibrahimovic explotó con la agresión de Leandro Paredes a Gavi tras perder la final del Mundial 2026: "Puede agradecer que no hubiera un jugador como yo en la cancha"

El exdelantero sueco habló para la cadena FOX Sports y opinó sobre el bochorno tras finalizar el encuentro entre España vs Argentina

21 de julio de 2026 13:23 hs
Zlatan Ibrahimovic en su nuevo rol de analista de fútbol

Zlatan Ibrahimovic en su nuevo rol de analista de fútbol

El cierre del Mundial 2026 dejó secuelas que trascendieron el aspecto meramente deportivo. Luego de que la selección de España se consagrara campeona del mundo al imponerse por 1-0 frente a Argentina en el alargue, el terreno de juego del Estadio de Nueva Jersey se convirtió en el escenario de una batahola generalizada que involucró a varios futbolistas de ambos planteles y Zlatan Ibrahimovic no se quedó callado.

Uno de los principales focos del tumulto tras el pitazo final fue el mediocampista argentino Leandro Paredes, quien protagonizó empujones y cruces con futbolistas españoles como Eric García y Gavi.

Las imágenes recorrieron el mundo de inmediato y provocaron la reacción tajante de Zlatan Ibrahimovi durante la transmisión oficial del evento en FOX Sports.

Lo que dijo Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada y criticó duramente la conducta de Leandro Paredes, asegurando que su actitud estuvo lejos de los estándares de un profesional de élite.

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Con su tono incisivo habitual, el exdelantero sueco soltó una de sus frases más contundentes: "Paredes puede agradecer que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si yo hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y habría sido expulsado. Es un comportamiento poco profesional de su parte".

El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final.
El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final.

Sin embargo, los cuestionamientos de Zlatan no recayeron únicamente sobre el futbolista de la albiceleste.

El exjugador también apuntó contra la pasividad de los deportistas españoles, a quienes recriminó por no salir a defender activamente a sus compañeros frente a la agresión: "No sé qué están haciendo los jugadores españoles. Simplemente se quedan mirando mientras otro jugador golpea a su compañero de equipo".

A pesar de los bochornosos incidentes posteriores al partido, Ibrahimovic concluyó su análisis reconociendo el rendimiento del equipo campeón en el certamen, afirmando que "ganó el fútbol".

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