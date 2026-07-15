Mundial 2026: fuegos artificiales y una multitud de hinchas celebran en el Obelisco la clasificación de Argentina

Cuando Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el minuto 90+2 , Buenos Aires se estalló . Cientos de miles de argentinos salieron a las calles y principalmente al Obelisco entre banderas, cantos y bocinazos para celebrar el triunfo ante Inglaterra en una semifinal del Mundial 2026 cargada de simbolismo.

La procesión hacia el emblemático Obelisco, epicentro de festejos en el centro de la capital argentina, comenzó inmediatamente después del pitazo final. "¡El que no salta es un inglés!", cantaban y saltaban todos al unísono.

Argentina y el Reino Unido libraron en 1982 la guerra de las Malvinas, cuya soberanía reclama Buenos Aires, y cuatro años después Diego Maradona eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México con dos goles que quedaron para la historia: la polémica "Mano de Dios" y el célebre "Gol del Siglo" .

Lionel Scaloni, emocionado tras el pase a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

Un guiño de la vida: la historia de la vez que Lionel Messi bañó a Lamine Yamal a pocos días de nacido hace 19 años; ahora se verán las caras en la final del Mundial 2026

Al finalizar un encuentro que para muchos argentinos importaba tanto como una final, los desconocidos se abrazaron, los automovilistas hicieron sonar las bocinas, la avenida 9 de Julio se tiñó de azul y blanco e incluso se vio al menos una propuesta de matrimonio en un bar del centro de la ciudad.

Los antes intimidantes vallas antidisturbios que había dispuesto la policía más temprano para evitar que se descontrolara la multitud, ya no eran visibles entre tantos cuerpos albicelestes.

Festejos en el Obelisco luego de que Argentina clasifique a la final del Mundial 2026 EFE

"Todos los partidos nos pasan lo mismo. La remamos hasta el final y terminamos ganando. Es increíble lo que se puede lograr", dijo Fabián Sidotti, un comerciante de 37 años, con dos banderas argentinas pintadas en las mejillas.

"Hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa", añadió. Pero mirando a la final del domingo ante España, pidió no subestimar al rival y "alentar hasta el último minuto, pase lo que pase".

Buenos Aires explotó tras el pase a la final del Mundial 2026

Cerca, junto al histórico Teatro Colón, alguien lanzaba fuegos artificiales. El sonido de los bombos se mezclaba con el olor a pólvora y el cántico de los fans.

Un joven trepó a un semáforo para ondear la bandera. Abajo, la muchedumbre lo alentaba con el himno de este Mundial 2026: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo...".

En tanto, en una "fanzone" que congregaba a millas, volaron agua y cerveza por el aire en los festejos. "Ahora me voy caminando hasta la 9 de Julio", dijo un aficionado a su grupo de amigos, emprendiendo la caminata de siete kilómetros hacia el Obelisco.

En varios puntos de la ciudad, los autobuses avanzaban abarrotados de hinchas, que hacían temblar los vehículos con sus saltos anti ingleses, y los vagones del metro llegaban a las estaciones dando bocinazos.

"Fue impresionante este partido y este resultado. La felicidad que me da", dijo a la AFP Rogelio Díaz, un productor agropecuario de 30 años.

"Contra España tengo toda la fe en la selección. Se sufre siempre, todos los partidos sufrí, pero que siga así, que nos merecemos otro Mundial", añadió.

Más al sur, en el barrio de Caballito, un vecino envuelto de pies a cabeza en una bandera argentina gritaba en una esquina: "Las Malvinas son nuestras, ¡el Mundial también! ¡Olé, olé, olé, Messi, Messi!".

FUENTE: AFP