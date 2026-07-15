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"Las Malvinas son Argentinas", la bandera con la que festejaron los jugadores de Argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026

15 de julio de 2026 18:49 hs
La bandera con la que festejaron los jugadores de Argentina

La bandera con la que festejaron los jugadores de Argentina

Foto: EFE/EPA/Will Oliver

Argentina se clasificó en forma épica a la final del Mundial 2026 al ganarle 2-1 de atrás a Inglaterra en Atlanta.

Sobre el final del partido, ganado en tiempo de adición con un memorable cabezazo de Lautaro Martínez tras un centro de derecha de Lionel Messi, los argentinos desataron un interminable festejo en el campo de juego.

Cuando se fueron a una de las cabeceras del Mercedes Benz Stadium, a celebrar con los hinchas que estaban completamente extasiados, Lisandro Martínez, titular que fue sustituido en el segundo tiempo, y Giovani Lo Celso, ingresaron una bandera blanca.

"Las Malvinas son Argentinas", decía el trapo pintado con letras negras.

Luego de superar a César Menotti, Lionel Scaloni alcanzó con un récord a Carlos Bilardo con Argentina en el Mundial 2026

La emoción de Lionel Messi y los jugadores argentinos tras clasificar a la final del Mundial 2026: mira el video

La bandera hizo alusión a la Guerra de las Malvinas que se libró en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por un archipiélago (conjunto de islas) ubicado a 500 kilómetros de la costa argentina, que no tiene población originaria americana y que fue ocupado por los británicos en 1833.

Antes del partido, el entrenador Lionel Scaloni recalcó en sus conferencias de prensa de que Argentina e Inglaterra iban a disputar solamente un partido de fútbol pidiendo que quedaran fuera del mismo las connotaciones de enemistad que separan a las dos naciones desde entonces.

En 1986, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en cuartos de final de México 1986, con dos goles de Diego Maradona, y el partido estuvo marcado por duros enfrentamientos entre hinchas de ambas selecciones.

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