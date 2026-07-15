Luego de superar a César Menotti, Lionel Scaloni alcanzó con un récord a Carlos Bilardo con Argentina en el Mundial 2026

La marcha de la selección argentina en el Mundial 2026 sigue agigantando las estadísticas de su conductor. En la previa de las semifinales frente a Inglaterra, Lionel Scaloni no solo se enfocó en el planteo táctico para meterse en la gran definición del certamen, sino que, en el plano individual, alcanzó una de las marcas más emblemáticas en la historia del combinado albieleste: igualó a Carlos Salvador Bilardo como el entrenador con más partidos dirigidos en Mundiales.

Este hito llegó apenas un paso después de dejar atrás a otra gloria del fútbol argentino. Con el trabajado triunfo en cuartos de final ante Suiza en el alargue 3-1 en los minutos finales, el entrenador había alcanzado los 13 encuentros mundialistas, superando la línea de César Luis Menotti (campeón en 1978).

Ahora, con el pitazo inicial en Atlanta para enfrentar a Inglaterra comandada por Thomas Tuchel, Scaloni sumó su presencia número 14 , alcanzando la mítica marca que Bilardo ostentaba de manera exclusiva desde Italia 1990.

A diferencia de los torneos jugados en el siglo pasado, la ampliación del Mundial 2026 a 48 seleccionados incorporó una llave extra de eliminación directa (dieciseisavos de final), lo que estira el calendario para los semifinalistas a un total de ocho compromisos.

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Debido a esto, la marca compartida entre Lionel Scaloni y Carlos Bilardo tiene las horas contadas.

Carlos Bilardo

Al haber accedido al cuadro de los cuatro mejores del planeta, la Selección Argentina tiene asegurada su participación en la última jornada del torneo, ya sea disputando la gran final en Nueva York-Nueva Jersey o el encuentro por el tercer puesto.

De esta manera, el próximo fin de semana Scaloni se convertirá en el líder absoluto e indiscutido de esta estadística con 15 partidos dirigidos, una cifra que parecía inalcanzable.