La selección Argentina va en busca del bicampeonato al clasificarse a la final del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-1 ante Inglaterra en el final del encuentro con un ráfaga de goles, y Lionel Messi junto al resto del plantel no pudo contener la emoción y la alegría.
La emoción de Lionel Messi y los jugadores argentinos tras clasificar a la final del Mundial 2026: mira el video
La selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en el final y Lionel Messi, y los jugadores albicelestes, no pudieron contener la emoción