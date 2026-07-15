La emoción de Lionel Messi y los jugadores argentinos tras clasificar a la final del Mundial 2026: mira el video

La selección Argentina va en busca del bicampeonato al clasificarse a la final del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-1 ante Inglaterra en el final del encuentro con un ráfaga de goles, y Lionel Messi junto al resto del plantel no pudo contener la emoción y la alegría.

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Con lo especial y el condimento extra que tenía este partido y el hecho de conseguir ser finalista por segunda vez consecutiva, Lionel Messi, que nunca se había enfrentado ante Inglaterra, se tiró de rodillas al suelo y mirando para abajo comenzó a agitar sus brazos y gritar con mucha euforia el triunfo obtenido.