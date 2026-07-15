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La emoción de Lionel Messi y los jugadores argentinos tras clasificar a la final del Mundial 2026: mira el video

La selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en el final y Lionel Messi, y los jugadores albicelestes, no pudieron contener la emoción

15 de julio de 2026 18:31 hs
Dsports

La selección Argentina va en busca del bicampeonato al clasificarse a la final del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-1 ante Inglaterra en el final del encuentro con un ráfaga de goles, y Lionel Messi junto al resto del plantel no pudo contener la emoción y la alegría.

Con lo especial y el condimento extra que tenía este partido y el hecho de conseguir ser finalista por segunda vez consecutiva, Lionel Messi, que nunca se había enfrentado ante Inglaterra, se tiró de rodillas al suelo y mirando para abajo comenzó a agitar sus brazos y gritar con mucha euforia el triunfo obtenido.

A su vez, Enzo Fernández, uno de los autores del gol y del empate parcial, no pudo contener las lágrimas ante el pitazo final.

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