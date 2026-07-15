Mundial 2026: las tres estadísticas históricas de los Mundiales que favorecen a España para obtener su segunda estrella

España clasificó a la segunda final mundialista de su historia tras vencer a Francia por 2-0 este martes en la primera semifinal del Mundial 2026 , y ahora espera por su rival, que saldrá del cruce de este miércoles entre Argentina e Inglaterra .

Con la definición de una Copa del Mundo en juego, los hinchas de los países que siguen en competencia se agarran de cualquier casualidad o estadística para asegurarse que esta vez la suerte se decantará para su lado.

En ese sentido, diversas cuentas de redes sociales, entre ellas la del estadístico español conocido como Míster Chip, comenzaron a difundir tres estadísticas históricas de los Mundiales que favorecerían a las aspiraciones de España por perjudicar al resto de los competidores, y una de ellas ya se cumplió.

La primera estadística de las tres que se cumplió fue la que indica que el vigente ganador del Balón de Oro , premio entregado por France Football al mejor jugador del mundo, nunca gana el Mundial.

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El actual poseedor del Balón de Oro es el francés Ousmane Dembélé, que este martes le hizo honor a ese dato al quedarse afuera en semis contra España.

El premio se entrega desde 1956, y en los 18 torneos mundialistas que se han disputado desde entonces esta estadística no se rompió:

Suecia 1958: Alfredo Di Stefano (España, no participó del torneo) / Brasil campeón

Alfredo Di Stefano (España, no participó del torneo) / Brasil campeón Chile 1962: Omar Sívori (Italia, fase de grupos) / Brasil campeón

Omar Sívori (Italia, fase de grupos) / Brasil campeón Inglaterra 1966: Eusebio (Portugal, tercero) / Inglaterra campeón

Eusebio (Portugal, tercero) / Inglaterra campeón México 1970: Gianni Rivera (Italia, subcampeón) / Brasil campeón

Gianni Rivera (Italia, subcampeón) / Brasil campeón Alemania Federal 1974: Johan Cruyff (Países Bajos, subcampeón) / Alemania Federal campeón

Johan Cruyff (Países Bajos, subcampeón) / Alemania Federal campeón Argentina 1978: Allan Simonsen (Dinamarca, no participó) / Argentina campeón

Allan Simonsen (Dinamarca, no participó) / Argentina campeón España 1982: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania, subcampeón) / Italia campeón

Karl-Heinz Rummenigge (Alemania, subcampeón) / Italia campeón México 1986: Michel Platini (Francia, tercero) / Argentina campeón

Michel Platini (Francia, tercero) / Argentina campeón Italia 1990: Marco van Basten (Países Bajos, octavos de final) / Alemania Federal campeón

Marco van Basten (Países Bajos, octavos de final) / Alemania Federal campeón Estados Unidos 1994: Roberto Baggio (Italia, subcampeón) / Brasil campeón

Roberto Baggio (Italia, subcampeón) / Brasil campeón Francia 1998: Ronaldo (Brasil, subcampeón) / Francia campeón

Ronaldo (Brasil, subcampeón) / Francia campeón Corea Japón 2002: Michael Owen (Inglaterra, cuartos de final) / Brasil campeón

Michael Owen (Inglaterra, cuartos de final) / Brasil campeón Alemania 2006: Ronaldinho (Brasil, cuartos de final) / Italia campeón

Ronaldinho (Brasil, cuartos de final) / Italia campeón Sudáfrica 2010: Lionel Messi (Argentina, cuartos de final) / España campeón

Lionel Messi (Argentina, cuartos de final) / España campeón Brasil 2014: Cristiano Ronaldo (Portugal, fase de grupos) / Alemania campeón

Cristiano Ronaldo (Portugal, fase de grupos) / Alemania campeón Rusia 2018: Cristiano Ronaldo (Portugal, octavos de final) / Francia campeón

Cristiano Ronaldo (Portugal, octavos de final) / Francia campeón Qatar 2022: Karim Benzema (Francia, subcampeón pero no asistió) / Argentina campeón*

* El trofeo de Benzema corresponde a la temporada 2022, a diferencia del resto de los ganadores que obtuvieron el trofeo por su rendimiento en el año previo al Mundial. Esto se debe a que la copa de Qatar se jugó a fines de ese año, mientras que el resto de los trofeos de la historia se jugaron en la mitad de los años de disputa.

La selección que arranca el Mundial en el primer lugar del Ranking FIFA no gana el Mundial

Lionel Messi y sus compañeros de Argentina celebran el pase a las semifinales del Mundial 2026 ante Suiza AFP

Este segundo dato perjudica a Argentina, que llegó al Mundial 2026 como el primero del Ranking FIFA.

Desde que la Federación creo este ranking en 1993, ninguna selección que comenzó la Copa del Mundo en el primer lugar de la tabla se llevó el trofeo, algo que se puede constatar en la propia página de la FIFA.

Incluso, dos selecciones que llegaron como primeras se fueron del Mundial en fase de grupos, mientras que en otros dos casos equipos que estaban fuera del top 10 se llevaron la copa.

Estados Unidos 1994: Alemania (cuartos de final) / Brasil (puesto 3) campeón

Alemania (cuartos de final) / Brasil (puesto 3) campeón Francia 1998: Brasil (subcampeón) / Francia (puesto 18) campeón

Brasil (subcampeón) / Francia (puesto 18) campeón Corea Japón 2002: Francia (fase de grupos) / Brasil (puesto 2) campeón

Francia (fase de grupos) / Brasil (puesto 2) campeón Alemania 2006: Brasil (cuartos de final) / Italia (puesto 13) campeón

Brasil (cuartos de final) / Italia (puesto 13) campeón Sudáfrica 2010: Brasil (cuartos de final) / España (puesto 2) campeón

Brasil (cuartos de final) / España (puesto 2) campeón Brasil 2014: España (fase de grupos) / Alemania (puesto 2) campeón

España (fase de grupos) / Alemania (puesto 2) campeón Rusia 2018: Alemania (fase de grupos) / Francia (puesto 7) campeón

Alemania (fase de grupos) / Francia (puesto 7) campeón Qatar 2022: Brasil (cuartos de final) / Argentina (puesto 3) campeón

Ninguna selección ganó el Mundial con un entrenador extranjero

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en la conferencia de prensa previa al partido ante Argentina Foto: EFE

Desde Uruguay 1930 a la fecha, ninguna de las selecciones campeonas del mundo se llevó el trofeo con un entrenador extranjero al mando.

Esta estadística perjudica a Inglaterra, que tiene al alemán Thomas Tuchel como DT. Luis de la Fuente es español y Lionel Scaloni argentino, por lo que en este caso no se ven tocados por el dato.

Incluso, son dos los casos de entrenadores extranjeros que llegaron a la final de un Mundial: el primero fue el inglés George Raynor, que llevó a Suecia a la final del Mundial de 1958, y luego el austríaco Ernst Happel estuvo al frente de Países Bajos en su camino hasta la final de Argentina 1978.

Esta es la lista de los entrenadores campeones del mundo: