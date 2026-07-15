Taiwán desembarca en Sudamérica, anuncia inversión millonaria y anticipa la creación de hasta 2500 empleos directos

Paraguay avanza en un nuevo proyecto industrial que promete fortalecer su producción de movilidad eléctrica.

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La empresa taiwanesa Master Bus confirmó una inversión estimada en 30 millones de dólares para instalar una planta de ensamblaje de buses eléctricos en el país, una iniciativa que contempla la creación de entre 2000 y 2500 empleos directos.

La propuesta representa uno de los principales desembarcos de capital provenientes de la nación asiática en la región dentro del sector del transporte sostenible. El proyecto se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y forma parte de la estrategia para atraer inversiones manufactureras y ampliar su capacidad exportadora.

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Directivos de Master Bus mantuvieron reuniones con el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme , para avanzar en los aspectos técnicos y administrativos del emprendimiento, que prevé instalar una planta de ensamblaje en el departamento de Alto Paraná .

Ting-Fa Wu, presidente de Master Bus, junto con el ministro de Industria, Marco Riquelme.

La inversión proyectada asciende a unos USD 30 millones e incluye la incorporación de mano de obra local y el desarrollo de una cadena de proveedores nacionales.

Según informó la cartera local, la planta generará entre 2000 y 2500 puestos de trabajo formales directos, además del impacto económico derivado de las empresas vinculadas al suministro de componentes, logística y servicios industriales.

La firma taiwanesa proyecta fabricar unidades destinadas al transporte urbano e interurbano. En una primera etapa buscará cubrir parte de la demanda paraguaya y, posteriormente, ampliar su producción hacia mercados de la región mediante exportaciones.

El proyecto acompaña los planes de Paraguay para incorporar más buses eléctricos al transporte público y desarrollar una industria vinculada a la electromovilidad.

Master Bus, instalada en el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán en Minga Guazú, proyecta iniciar operaciones con tres modelos para transporte urbano e interurbano.

El emprendimiento también se apoya en la cooperación entre Paraguay y Taiwán. En ese marco, ambos gobiernos impulsaron acuerdos vinculados al desarrollo de la movilidad eléctrica, incluida la incorporación de buses eléctricos al sistema de transporte paraguayo como parte de una estrategia de modernización del sector.

Si se cumplen los plazos previstos, la planta permitirá producir buses ensamblados localmente, incrementar el empleo formal y posicionar al país como un nuevo polo regional para la industria de la electromovilidad.