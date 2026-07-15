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El Salvador de Nayib Bukele mira al cielo: avanza la obra que promete cambiar el transporte para siempre

La infraestructura incluirá también torres de soporte y un sistema de cabinas suspendidas que permitirá atravesar sectores de difícil acceso sin necesidad de ampliar calles o construir nuevas vías terrestres.

15 de julio de 2026 15:11 hs
Aerocable de El Salvador

Aerocable de El Salvador

El Gobierno de El Salvador avanza con la construcción del primer Aerocable del Área Metropolitana de San Salvador, un sistema de transporte que busca conectar el municipio de Mejicanos con el centro de la capital y reducir los tiempos de viaje.

Anunciado oficialmente el 29 de junio, el martes se dio curso a la instalación de una de las torres que sostendrán el recorrido aéreo del proyecto impulsado durante la gestión del presidente Nayib Bukele.

La obra contempla un recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros y forma parte de la estrategia de modernización de la traza urbana en una de las zonas con mayor circulación diaria de pasajeros. Según la información oficial, el sistema estará equipado con decenas de cabinas y permitirá movilizar a unas 7000 personas por hora, beneficiando de manera directa a cerca de 200.000 habitantes.

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¿Cómo será el Aerocable que revolucionará el transporte en El Salvador?

Aerocable de El Salvador

El proyecto alcanzó un nuevo hito esta semana con la instalación de la quinta torre, ubicada sobre la calle Rubén Darío, una estructura de grandes dimensiones que forma parte de las 23 previstas para sostener el sistema de cable aéreo. Imágenes difundidas en redes sociales por el Gobierno nacional, muestran el operativo de izado mediante grúas de gran porte, una maniobra que requirió cortes de tránsito en el sector.

El ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez Herrera, explicó que el Aerocable conectará puntos estratégicos entre Mejicanos y el Centro Histórico de San Salvador, con estaciones diseñadas para facilitar la integración con otros medios de transporte.

La infraestructura incluirá también torres de soporte y un sistema de cabinas suspendidas que permitirá atravesar sectores de difícil acceso sin necesidad de ampliar calles o construir nuevas vías terrestres.

El Aerocable busca ofrecer una alternativa frente a la congestión vehicular que afecta diariamente al área metropolitana de San Salvador. La conexión aérea permitirá disminuir los tiempos de traslado entre Mejicanos y el centro de la ciudad, uno de los corredores con mayor demanda de transporte público.

Confirme a los datos difundidos por el Gobierno salvadoreño, el recorrido completo tendrá una extensión cercana a los 3,55 kilómetros y contará con 153 cabinas que circularán de manera continua. La capacidad proyectada es de aproximadamente 7000 pasajeros por hora, con un servicio diseñado para operar durante gran parte del día.

El presidente Nayib Bukele presentó el desarrollo como una de las principales apuestas para transformar la movilidad urbana del país, mientras que Rodríguez Herrera insistió en que la iniciativa permitirá ofrecer un transporte más ágil y conectar zonas donde la infraestructura vial presenta mayores limitaciones.

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