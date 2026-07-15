El video que reconstruye el choque fatal de Ruta 6 en el que murieron tres jóvenes

Un video captado por una cámara de seguridad registró la secuencia que terminó con la muerte de tres jóvenes de 20, 25 y 28 años el pasado jueves en Ruta 6, en Canelones .

Las imágenes muestran cómo el conductor del Suzuki Swift en el que viajaban las víctimas intenta esquivar a un Chevrolet Monza que se atraviesa en la ruta tras cruzar con el semáforo en rojo . Sin margen para detenerse, el automóvil desvía su trayectoria, cruza el cantero central e invade la senda contraria, donde termina siendo embestido de lleno por un ómnibus que transportaba a 16 pasajeros.

Los tres ocupantes del Swift murieron en el lugar y la Justicia imputó al conductor del Monza por su presunta responsabilidad en el siniestro. Según informó Policía Caminera , el hombre manejaba con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre y deberá cumplir arresto domiciliario mientras continúa la investigación. El abogado especializado en siniestros de tránsito, Rafael Silva , confirmó a El Observador que asumirá la defensa de una de las víctimas.

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La Justicia entendió que no existía riesgo de fuga ni que el imputado representara un peligro para la sociedad, por lo que dispuso esa medida cautelar.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, meses antes del choque le habían retirado la libreta de conducir después de ser detectado manejando alcoholizado durante un control de rutina.

Además, allegados al hombre manifestaron a una de las familias de las víctimas que era alcohólico. Uno de los jóvenes fallecidos, en tanto, había sido padre hacía apenas seis meses.

"Los gurises se estaban muriendo"

Fabián, padre de uno de los jóvenes fallecidos, recordó la escena que encontró al llegar al lugar del siniestro. "Cuando yo llego, veo a mi hijo tirado en el piso, con la cabeza partida, y a la madre llorando pidiéndole que se despierte", relató en diálogo con La Pecera (Azul FM).

"Los gurises se estaban muriendo, destrozados, en la calle y el loco se dio a la fuga corriendo. Lo levantó el hijo", afirmó el padre, quien cuestionó la actitud del conductor alcoholizado.

Por otra parte, la pareja de uno de los jóvenes que murió dijo a Subrayado (Canal 10) que las víctimas "iban a los karting, a pasar bien entre primos, y no volvieron más".

"Ahora mi hijo tiene que crecer sin su padre", lamentó.