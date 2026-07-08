El video de un hincha argentino que investiga la FIFA por presunto racismo contra Speed

La FIFA abrió una investigación por un presunto episodio de racismo que tuvo como víctima al streamer estadounidense Speed .

El episodio se produjo el viernes en el encuentro entre Argentina y Cabo Verde , disputado en Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. IShowSpeed , una de las figuras más populares de las plataformas de streaming, asistió al estadio con la camiseta del conjunto africano y transmitía en vivo cuando fue increpado desde la tribuna.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron puede verse a una hincha argentina gritándole frases como "Go home" ("Volvé a tu casa") y "andá a llorar al zoológico", expresiones que fueron interpretadas como un presunto acto discriminatorio y motivaron la intervención de la FIFA.

Tras la difusión del video , el organismo presidido por Gianni Infantino emitió un comunicado oficial en el que confirmó el inicio de una investigación.

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"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad", señaló la entidad.

FIFA strongly condemns racism, hate and discrimination in all forms. These actions have no place in football, at the FIFA World Cup, or anywhere in society.



FIFA was made aware of an incident involving a supporter and #IShowSpeed at Miami Stadium during the Argentina vs Cabo… pic.twitter.com/iUUJ1kRZev — FIFA Media (@fifamedia) July 7, 2026

El comunicado de la FIFA y el avance de la investigación

En el mismo texto, la FIFA remarcó que el Mundial debe representar un espacio de convivencia y respeto entre personas de distintas culturas.

"La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte", expresó el organismo a través del texto.

Por el momento, la FIFA no informó posibles sanciones ni identificó públicamente a la persona involucrada. El expediente continúa abierto mientras se analizan las imágenes y el material audiovisual disponible.

¿Qué pasó con Speed en el partido entre Argentina vs. Egipto?

La presencia del streamer estadounidense Speed en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por un nuevo episodio que generó fuerte repercusión. Mientras seguía el encuentro desde una de las tribunas, un hincha argentino realizó gestos que fueron interpretados como racistas y que quedaron registrados en video.

Acto de racismo contra Speed en el partido entre Argentina vs. Egipto

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron al simpatizante imitando movimientos de un mono mientras se dirigía hacia el creador de contenido. El joven de 21 años reaccionó con evidente incomodidad y decidió alejarse del lugar junto a las personas que lo acompañaban.