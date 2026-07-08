Lubetkin aseguró que si la UE no ratifica el acuerdo con el Mercosur, se avanzará con "otros mercados"

El canciller de la República, Mario Lubetkin , afirmó que el Mercosur continuará ampliando sus vínculos comerciales con otros mercados si el Parlamento Europeo no ratifica el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea . En una entrevista con Euronews durante su visita a Bruselas, el ministro sostuvo que el bloque no puede "sentarse a esperar" .

Al comienzo del diálogo, Lubetkin explicó que, luego de que Uruguay asumiera la presidencia pro témpore del bloque, el principal objetivo será impulsar los acuerdos económicos alcanzados por el bloque .

Consultado sobre la posibilidad de que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo, el canciller afirmó que el Mercosur continuará avanzando en otras negociaciones comerciales .

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"Vamos a sustituirlo por otros mercados. No podemos esperar. ¿Qué podemos hacer? ¿Sentarnos y esperar? Absolutamente no. Hay países clave que quieren firmar con nosotros ", sostuvo.

En ese sentido, indicó que durante los próximos meses el bloque buscará concluir acuerdos con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India, además de continuar profundizando sus vínculos con otros socios internacionales.

"China es nuestro principal socio comercial"

Lubetkin también se refirió al vínculo de Uruguay con China y descartó que el fortalecimiento de esa relación implique un alejamiento de Estados Unidos o de la Unión Europea.

"China es nuestro primer socio comercial desde hace 14 años", señaló, aunque precisó que, cuando se habla de inversiones, Europa ocupa un lugar central y que Estados Unidos es un socio clave en materia de servicios.

El canciller sostuvo que la política exterior del país apunta a diversificar sus relaciones internacionales. "No estamos trabajando con China contra Estados Unidos. Estamos trabajando con China, con Estados Unidos y tenemos un acuerdo con la Unión Europea", afirmó.

La ratificación europea

Durante la entrevista, Lubetkin destacó que los países socios del Mercosur ratificaron el acuerdo en un plazo de dos meses, algo que calificó como inédito, ya que los gobiernos del bloque son entre ellos "completamente diferentes".

"Hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de izquierda, pero todos tenemos la misma visión", destacó el ministro.

Sobre el proceso pendiente en Europa, expresó confianza en que el Parlamento Europeo terminará aprobándolo, aunque evitó poner plazos.

"Estamos seguros de que el Parlamento Europeo ratificará. No sé cuándo, en 2027 o 2028, no lo sé", dijo. Mientras tanto, aseguró que el objetivo será demostrar mediante el incremento del comercio y la cooperación los beneficios concretos del acuerdo para ambas regiones.