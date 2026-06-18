Los viajes de Mario Lubetkin: 160 días de misión oficial, US$ 80.000 en viáticos y 48 días en Italia

El canciller Mario Lubetkin acumuló al menos 160 días en misión oficial desde que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, según un relevamiento de resoluciones de Presidencia realizado por Búsqueda. La cifra implica un promedio de 11,4 días de viaje por mes y muestra una agenda internacional intensa, marcada por visitas a decenas de países.

Pero dentro de ese mapa diplomático hay un destino que se repite: Italia . En poco más de un año, Lubetkin viajó siete veces a Roma , ciudad en la que residía antes de ser designado canciller y donde se desempeñaba como subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ).

De acuerdo con el semanario, los viajes a la capital italiana implicaron 48 días de viáticos , cerca del 30% de todo el tiempo que el ministro pasó en misiones oficiales durante el período analizado.

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Las resoluciones revisadas muestran además que recibió US$ 80.511 en viáticos y estuvo autorizado a gastar hasta US$ 168.222 en pasajes aéreos . Si bien los documentos no permiten conocer el costo final de cada boleto, Búsqueda señala que a lo largo de la gestión se repitieron compras directas y vuelos en clase ejecutiva o primera.

Roma como centro de operaciones

Los viajes oficiales del canciller incluyeron destinos tan diversos como Argentina, Chile, Brasil, Malasia, Bélgica, Alemania, España, República Checa, Estados Unidos y China. Sin embargo, Roma aparece de forma reiterada como punto de partida o retorno dentro de varias giras europeas.

Uno de los casos destacados por Búsqueda ocurrió entre el 5 y el 22 de octubre de 2025. Lubetkin participó en actividades en Italia, Alemania, Bélgica y España, pero Roma concentró 16 días de viáticos, mientras que las escalas en Berlín y Barcelona implicaron apenas una jornada cada una.

Durante esa gira, el canciller participó en una actividad en el Parlamento italiano, asistió a la XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe, mantuvo reuniones con autoridades italianas y acompañó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en un encuentro con el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio.

También se reunió con representantes de la Comunidad de Sant’Egidio, organización católica con presencia en más de 70 países y activa en procesos de mediación internacional.

La FAO, el Vaticano y la relación con Italia

Los viajes a Italia estuvieron vinculados además a la participación de Lubetkin en actividades de la FAO, organismo con sede en Roma y del que fue subdirector antes de asumir como canciller.

En junio de 2025 asistió a la Conferencia de la FAO y mantuvo reuniones con autoridades italianas en momentos en que Uruguay impulsaba el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Meses antes, en abril, había viajado a Roma para participar en el funeral del papa Francisco. En esa ocasión también se reunió con el canciller ucraniano, Andrii Sybiha.

La capital italiana volvió a aparecer luego como escala final de otras giras internacionales. Tras participar en una cumbre de la Celac en China y mantener reuniones en Bruselas, Lubetkin permaneció cinco días en Roma por motivos personales, sin recibir viáticos. También pasó por la ciudad tras participar en una cumbre de los Brics en Brasil y firmar acuerdos en Malasia.

Más recientemente, a fines de mayo de 2026, el canciller viajó a Praga para participar en una conferencia internacional y luego se trasladó a Roma para mantener reuniones con privados, según la resolución citada por Búsqueda.

La defensa de Lubetkin y los argumentos para viajar a Roma

Consultado por el semanario, el canciller defendió la frecuencia de sus viajes. “Es lógico que un canciller” sea “el que viaja”, afirmó, y agregó que lo hace “muchos menos” que otros cancilleres de la región.

“El trabajo es justamente viajar al exterior y mantener las relaciones de Uruguay en el mundo; por lo tanto, esto es absolutamente lógico”, sostuvo.

Lubetkin aseguró además que cada misión tuvo una justificación concreta y que dispone de documentación para respaldar cada desplazamiento. “Tengo todos los datos en archivos” y ninguno de los viajes fue para “calentar una silla”, señaló.

Sobre los viáticos, afirmó que ha devuelto “miles de dólares” y que cuando no utiliza parte de los recursos asignados reintegra “hasta la última moneda”. El canciller también destacó que una de sus decisiones al asumir fue reducir el tamaño de las delegaciones oficiales, por lo que suele viajar sin acompañantes.

Sobre la reiteración de viajes a Italia, Lubetkin sostuvo que existen tres razones centrales detrás de esa estrategia: la relación bilateral con el gobierno de Giorgia Meloni, los vínculos con la FAO y las gestiones con el Vaticano. “El gobierno italiano era uno de los gobiernos que más resistencia puso para la firma entre la Unión Europea y el Mercosur”, recordó. “Fuimos uno de los que pusimos más ganas y más creencia de que el acuerdo se podía lograr”, agregó.

Sobre la FAO, explicó que “la seguridad alimentaria es una bandera” de Uruguay y señaló que distintas áreas del gobierno le solicitaron apoyo para facilitar procesos con ese organismo internacional.

Respecto al Vaticano, sostuvo: “Tengo mis diálogos con las autoridades vaticanas, hace demasiados años que trabajo” con la Santa Sede. “En el Vaticano también articulé parte de lo que será, esperemos, la visita del santo padre en Uruguay en noviembre”, añadió.

Consultado acerca de por qué utilizó Roma como punto de conexión para otros destinos europeos, respondió: “Seguramente era porque aprovechaba, iba a la reunión en otro lado y después volvía y hacía las otras reuniones que no estaban marcadas”.

“Los costos no cambiaban, entre Bélgica y España no cambian en nada, es más o menos lo mismo (que Italia), son moneda de Unión Europea y el costo de vida es más o menos el mismo”, afirmó.

Según informó el semanario, Cancillería prepara una nueva gira europea para julio que incluiría actividades en Bruselas y podría sumar una nueva escala en Roma. Sin embargo, consultado sobre esa posibilidad, Lubetkin respondió: “todo está por verse”.