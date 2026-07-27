Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PERÚ

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin viajan a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

La ceremonia de investidura de la nueva presidenta peruana se realizará este martes al mediodía y marcará el comienzo oficial de su mandato

27 de julio de 2026 10:39 hs
Yamandú Orsi, Mario Lubetkin
Foto: Leonardo Carreño

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin viajarán este lunes a Perú para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, prevista para este martes a las 12:45, confirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ceremonia marcará el inicio del nuevo gobierno peruano y contará con la presencia de delegaciones extranjeras, entre ellas la uruguaya.

La asistencia de Orsi se produce semanas después de que el mandatario mantuviera una conversación telefónica con Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresar la voluntad de Uruguay de fortalecer los vínculos bilaterales.

Más noticias

La construcción, el puerto y FNC: los tres dolores de cabeza para el gobierno de Yamandú Orsi

"Mientras más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro", dijo Orsi tras asesinato de niño en el Parque Rodó

Durante ese diálogo, realizado el domingo 5 de julio, Orsi destacó la "perseverancia" de la entonces presidenta electa y le transmitió sus deseos de éxito para la gestión que comienza.

"Felicitaciones por dos cosas. Primero, por el triunfo; segundo, por tu perseverancia, que es ejemplar", le dijo el mandatario uruguayo.

En la conversación, ambos manifestaron su interés en profundizar la relación entre Uruguay y Perú, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú", afirmó Orsi.

El presidente también destacó que ambos países tienen experiencias para compartir y elogió el desarrollo del sector agropecuario peruano. "Tenemos para aprender mucho de todos. Es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio", sostuvo.

Antes de finalizar la llamada, Orsi le deseó "lo mejor" a Fujimori, quien agradeció las felicitaciones y el contacto del mandatario uruguayo.

Las más leídas

Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva tras amputaciones: así avanza su recuperación

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 26 de julio EN VIVO

Un Papá Noel montevideano: la institución que compra con dinero público casi todo lo que le piden y no dice cuánto gasta

Temas

Yamandú Orsi Lubetkin Perú

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos