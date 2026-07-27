Yamandú Orsi y Mario Lubetkin viajan a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin viajarán este lunes a Perú para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori , prevista para este martes a las 12:45 , confirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ceremonia marcará el inicio del nuevo gobierno peruano y contará con la presencia de delegaciones extranjeras, entre ellas la uruguaya.

La asistencia de Orsi se produce semanas después de que el mandatario mantuviera una conversación telefónica con Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresar la voluntad de Uruguay de fortalecer los vínculos bilaterales.

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Durante ese diálogo, realizado el domingo 5 de julio , Orsi destacó la "perseverancia" de la entonces presidenta electa y le transmitió sus deseos de éxito para la gestión que comienza.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA

"Felicitaciones por dos cosas. Primero, por el triunfo; segundo, por tu perseverancia, que es ejemplar", le dijo el mandatario uruguayo.

En la conversación, ambos manifestaron su interés en profundizar la relación entre Uruguay y Perú, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú", afirmó Orsi.

El presidente también destacó que ambos países tienen experiencias para compartir y elogió el desarrollo del sector agropecuario peruano. "Tenemos para aprender mucho de todos. Es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio", sostuvo.

Antes de finalizar la llamada, Orsi le deseó "lo mejor" a Fujimori, quien agradeció las felicitaciones y el contacto del mandatario uruguayo.