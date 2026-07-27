Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes: las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que rige para localidades de los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó.

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Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país y favorece la formación de tormentas, algunas de ellas de intensidad fuerte.

Inumet advirtió que, en las zonas afectadas, podrá registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo y rachas de viento fuertes.

El organismo señaló además que durante la vigencia de la advertencia podrán producirse mejoras temporarias, aunque continuará monitoreando la evolución de la situación y actualizará la información en caso de que haya cambios.