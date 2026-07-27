"La rambla es tomada como pista ilegal de carreras": vecinos de Punta del Este denuncian picadas durante los fines de semana

El eco de las picadas también resuena en el este del país, donde vecinos de la península de Maldonado denuncian que la rambla de la Mansa , en Punta del Este , es "tomada como pista ilegal de carreras ". Además manifiestan quejas por ruidos molestos.

Los hechos denunciados se repiten entre las 02:00 y las 05:00 de la mañana , cuando "decenas de automóviles y motocicletas" toman el espacio público para concretar "picadas clandestinas" , circular en sentido contrario o hacer "wheelie", contaron los vecinos.

Según la carta, a la que accedió El Observador, los vecinos también denuncian varias motos sin luces , vehículos sin matriculación visible, caños de escapes modificados y parlantes a un volumen "estridente" .

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Ante la reiteración de estos hechos, los residentes llamaron a las autoridades el pasado sábado , aunque no quedaron conformes con el resultado . "El espacio público no puede quedar a merced de la anarquía", expresan los puntaesteños, quienes piden "una intervención coordinada" por parte de la Jefatura de Policía de Maldonado y las direcciones de la Intendencia de Maldonado .

Autoridades del departamento confirmaron que es una problemática que se repite en esta zona y que están trabajando en medidas al respecto.

Días atrás, pero en Montevideo, un evento de picadas en las canteras del Parque Rodó terminó con un menor de 12 años asesinado a disparos y otras cinco personas heridas.

La principal hipótesis policial indica que la balacera de ese jueves a la noche fue en venganza por el quíntuple homicidio registrado días atrás en el barrio El Monarca, en el marco de un enfrentamiento entre "Los Albín" y el clan Suárez Furtado (originarios de Villa Española). Los asesinados en ese caso eran parte de la familia Suárez Furtado.

Los heridos de ese jueves a la noche, en tanto, forman parte de la familia Puglia, una banda vinculada a la de "Los Albín".