Aire acondicionado, heladera, luces y calefón: los consejos de UTE para ahorrar energía en casa

Desde cambiar algunos hábitos cotidianos hasta elegir electrodomésticos más eficientes, pequeños cambios pueden traducirse en un menor consumo de energía y una reducción en la factura mensual de UTE.

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La empresa pública reúne en su sección de eficiencia energética una serie de recomendaciones para optimizar el uso de la electricidad sin perder confort. Muchas de ellas no requieren inversiones importantes y pueden aplicarse de inmediato.

Uno de los primeros consejos de UTE es sustituir las lámparas incandescentes por lámparas LED, que consumen considerablemente menos electricidad y tienen una vida útil más larga.

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Además, recomienda aprovechar al máximo la luz natural y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Termotanque: uno de los equipos que más energía consume

El termotanque representa una parte importante del consumo eléctrico de muchos hogares, por lo que un uso eficiente puede generar un ahorro significativo.

UTE aconseja:

Regular el termostato a 60 °C .

Instalar el equipo cerca de los puntos donde se utiliza el agua caliente para reducir pérdidas en las cañerías.

Incorporar un timer para que funcione solo antes del momento de uso.

Utilizar ducheros eficientes, que permiten reducir el consumo de agua caliente sin afectar el confort.

Cómo usar la heladera para gastar menos electricidad

La heladera funciona las 24 horas del día, por lo que cualquier mejora en su eficiencia tiene impacto durante todo el año.

UTE recomienda:

Verificar que la puerta cierre correctamente y que los burletes estén en buen estado.

Esperar a que los alimentos se enfríen antes de guardarlos.

Abrir la puerta solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

Evitar la acumulación de hielo en equipos sin descongelado automático.

Mantener la temperatura entre 3 °C y 5 °C para la heladera y alrededor de -15 °C para el freezer. La empresa advierte que bajar innecesariamente la temperatura puede aumentar el consumo alrededor de un 5% por cada grado adicional.

Aire acondicionado: qué recomienda UTE

Para quienes utilizan aire acondicionado, la empresa sugiere elegir equipos con etiqueta de eficiencia energética Clase A.

También recomienda optar por equipos inverter, especialmente cuando permanecen encendidos durante muchas horas, ya que ajustan automáticamente su funcionamiento y consumen menos electricidad que los modelos convencionales.

Enchufes inteligentes para controlar el consumo

Entre las soluciones tecnológicas, UTE destaca los enchufes inteligentes, dispositivos que se conectan al tomacorriente y a la red wifi del hogar.

Estos permiten programar horarios de encendido y apagado, controlar los equipos a distancia desde el celular, monitorear el consumo eléctrico y automatizar rutinas para evitar que los electrodomésticos permanezcan funcionando innecesariamente.

Qué tener en cuenta al comprar un electrodoméstico

UTE recomienda prestar atención a la etiqueta de eficiencia energética antes de adquirir un electrodoméstico.

Aunque un equipo de mayor eficiencia pueda tener un precio inicial más elevado, su menor consumo eléctrico permite recuperar esa diferencia a lo largo de su vida útil mediante una factura de electricidad más baja.

Mejorar la aislación también ayuda a ahorrar energía

La empresa también señala que una vivienda con buena aislación térmica necesita menos calefacción en invierno y menos refrigeración en verano.

Revisar puertas, ventanas y burletes para evitar filtraciones de aire contribuye a mantener una temperatura estable dentro del hogar y reduce la necesidad de utilizar equipos eléctricos durante más tiempo.

Los hábitos diarios también hacen la diferencia

Más allá de la tecnología, UTE destaca que el ahorro energético depende en buena medida de los hábitos de consumo.

Acciones simples como apagar luces innecesarias, aprovechar la iluminación natural, programar los equipos eléctricos y elegir electrodomésticos eficientes pueden reducir el consumo sin afectar la calidad de vida y contribuir, además, a un uso más responsable de la energía.