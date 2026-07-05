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Este domingo subió la tarifa para viajar en taxi

Los valores de los viajes por todo el país aumentaron un 7,8% luego de un año sin subidas en los precios

5 de julio de 2026 14:00 hs
Taxi

Taxi

Foto: Inés Guimaraens

Este domingo 5 de julio subieron las tarifas de los taxis tras un año sin aumento de precios, según confirmaron fuentes de la Gremial Única del Taxi a El Observador.

Los valores de los viajes, informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), aumentaron un 7,8% desde esta madrugada.

El incremento -indicaron desde la gremial- está vinculado a los aumentos pasados en los precios de los combustibles, ante el impacto del conflicto en Medio Oriente.

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En marzo, el presidente de la Gremial del Taxi, Óscar Dourado, había adelantado que las tarifas de los taxis necesitaban un "previsible y necesario" ajuste producto de que en la flota hay "muchos coches a nafta".

"Eso provoca una incidencia importantísima en el costo del taxi, y en uno a nafta, es probable que sea más importante el gasto que tenemos de combustible que el que tenemos de salario", explicó en su momento.

Tras varios meses de aumentos sostenidos en el valor de los combustibles, finalmente para este julio el gobierno anunció una reducción en los precios ante la tregua en el conflicto de Medio Oriente y la normalización progresiva del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

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