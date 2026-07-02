Imputaron al taxista detenido por homicidio en Montevideo: la Fiscalía lo investiga como presunto autor

La Justicia formalizó este jueves la investigación contra el taxista de 43 años detenido por el homicidio de un hombre de 38 años ocurrido el martes en el barrio Pérez Castellanos. El imputado permanecerá en prisión preventiva hasta diciembre , mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas.

La fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales , explicó a El Observador que la investigación recién comienza, pero aseguró que existen elementos suficientes para atribuirle, en esta etapa del proceso, la autoría del crimen .

"En estas primeras horas de investigación se pudo juntar elementos como para entender que él había participado en ese homicidio", señaló.

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Consultada sobre si la Fiscalía considera que fue quien efectuó los disparos, respondió: "Para nosotros sí fue" , aunque aclaró que por tratarse de una formalización el hombre debe ser considerado inocente hasta una eventual condena.

"Él es inocente hasta que no tenga una condena, pero entendemos que tiene que ser investigado como el presunto autor", agregó.

También fue imputado por delitos vinculados a las armas

Además del homicidio, la Fiscalía imputó al taxista por transporte de armas en la vía pública y tráfico interno de armas, municiones y explosivos, ya que, según indicó Morales, en principio no surgió que tuviera autorización o registro para el arsenal encontrado durante los allanamientos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional en una vivienda ubicada sobre Gustavo A. Volpe y Pasaje 320.

Allí fueron incautadas tres pistolas Glock calibre 9 milímetros, un fusil AK-47, una granada, cuatro cargadores de pistola, dos cargadores para arma larga y varias cajas de municiones.

La fiscal señaló que había "muchísimas" municiones y que la presencia de la granada obligó a convocar a la Brigada de Explosivos del Ejército, que retiró el artefacto para analizarlo.

Cómo llegó la investigación al taxista

El homicidio ocurrió en la mañana del martes en la esquina de avenida Jacobo Varela y Rafael Eguren, donde un hombre de 38 años, con 11 antecedentes penales, fue atacado a balazos.

En la escena, la Policía encontró cuatro casquillos y manchas de sangre. Según relataron vecinos, la víctima recibió varios disparos, corrió algunos metros y cayó sobre el cantero central de la avenida.

Durante las primeras horas de la investigación, los efectivos de Homicidios analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que permitió identificar al taxista y al vehículo que conducía en el lugar del crimen.

A partir de esos elementos, la Fiscalía solicitó la orden de detención y una serie de allanamientos. "Mientras investigábamos el homicidio pedimos la detención de esta persona y también allanamientos. Después advertimos que podía tener otra vivienda y fue allí donde nos encontramos con esta sorpresa", explicó Morales en referencia al arsenal incautado.

El imputado tenía un antecedente penal por rapiña de hace más de una década. Sin embargo, la fiscal aclaró que, por su antigüedad, carece de efectos jurídicos en esta causa.

La investigación permanecerá abierta durante los próximos meses. Aunque el plazo legal para concluirla es de un año, Morales señaló que la Fiscalía suele finalizar este tipo de investigaciones en un tiempo menor, salvo que se trate de casos especialmente complejos.