Aviso especial de Inumet a la población por "frente cálido" que traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" desde el domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población a partir del domingo hasta la tarde del miércoles 19 por un " frente cálido " que llegará al país y traerá " lluvias copiosas y tormentas muy fuertes ".

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La situación comenzará en la madrugada del domingo 16 de agosto y tendrá al norte, centro y este del país como las zonas más afectadas .

Según el organismo, se espera que las precipitaciones más significativas estén entre los 70 y los 100 milímetros , pero a lo largo de todo el evento —desde la madrugada del domingo hasta la tarde del miércoles— podrían superar los 250 milímetros.

#AvisoALaPoblación a partir de la madrugada del domingo 16 por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas. pic.twitter.com/qexKzNUSVQ

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Como suele ocurrir en estos casos, Inumet estimó que en las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El aviso de Inumet llega al mismo tiempo que el servicio meteorológico Metsul advirtió por un episodio de lluvias de excesivas a extremas en Uruguay para la primera mitad de la semana próxima, con acumulados de entre 100 y 300 milímetros.

Según Metsul, los departamentos uruguayos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.