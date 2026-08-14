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Aviso especial de Inumet a la población por "frente cálido" que traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" desde el domingo

Se espera que la mayor afectación se dé en las zonas al norte, centro y este del territorio uruguayo

14 de agosto de 2026 19:52 hs
Lluvia, imagen ilustrativa. Archivo

Lluvia, imagen ilustrativa. Archivo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población a partir del domingo hasta la tarde del miércoles 19 por un "frente cálido" que llegará al país y traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes".

La situación comenzará en la madrugada del domingo 16 de agosto y tendrá al norte, centro y este del país como las zonas más afectadas.

Según el organismo, se espera que las precipitaciones más significativas estén entre los 70 y los 100 milímetros, pero a lo largo de todo el evento —desde la madrugada del domingo hasta la tarde del miércoles— podrían superar los 250 milímetros.

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Como suele ocurrir en estos casos, Inumet estimó que en las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

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