Aviso especial de Inumet a la población por "frente cálido" que traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" desde el domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población a partir del domingo hasta la tarde del miércoles 19 por un "frente cálido" que llegará al país y traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes".
La situación comenzará en la madrugada del domingo 16 de agosto y tendrá al norte, centro y este del país como las zonas más afectadas.
Según el organismo, se espera que las precipitaciones más significativas estén entre los 70 y los 100 milímetros, pero a lo largo de todo el evento —desde la madrugada del domingo hasta la tarde del miércoles— podrían superar los 250 milímetros.
Como suele ocurrir en estos casos, Inumet estimó que en las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
El aviso de Inumet llega al mismo tiempo que el servicio meteorológico Metsul advirtió por un episodio de lluvias de excesivas a extremas en Uruguay para la primera mitad de la semana próxima, con acumulados de entre 100 y 300 milímetros.
Según Metsul, los departamentos uruguayos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.