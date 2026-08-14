Cartel versus giro: dos proyectos de tránsito antagónicos en el Parlamento buscan modificar la ley y diputado advierte por escenario "catastrófico"

La Cámara de Diputados tiene a discusión, en dos comisiones distintas (por un lado la de Transporte y, por otro, la de Constitución), dos proyectos diametralmente opuestos que buscan modificar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para, en un caso, cambiar y, en otro, dejar claro la preferencia que tienen los conductores cuando van a doblar en algunos cruces

Por un lado está el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento —a instancias de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev)— que establece que “el conductor de un vehículo que cambia el sentido de marcha o de dirección debe dar preferencia de paso a los demás”. Pero “ mantiene la preferencia de paso el conductor que va a cambiar la dirección únicamente respecto al otro conductor que enfrenta un cartel de ‘Pare’ o ‘Ceda el paso’ en la misma intersección”.

Es decir: quien dobla seguiría perdiendo la preferencia, pero no cuando del otro lado hay un vehículo que circula por una vía que cuenta con un cartel de “Pare” o “Ceda el paso” . En otras palabras, el cartel pasaría a mandar incluso ante un giro .

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Con este proyecto el Poder Ejecutivo argumentó que busca subsanar las “diferencias en la interpretación” que se han encontrado dentro del territorio nacional y que “exponen al ciudadano a diferentes criterios de fiscalización”.

Pero, por otra parte, el diputado colorado Mauricio Viera (representante por San José) presentó un proyecto de ley que busca exactamente lo contrario y pretende explicitar lo que ya está escrito hoy.

En su caso, el texto presentado dice: “El conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha, debe dar preferencia de paso a los demás, aunque el otro conductor enfrente un cartel de Pare o Ceda el paso”.

¿Qué establece hoy la ley? En su artículo 17, pero en distintos literales, regula las preferencias de paso y señala que cuando dos conductores llegan por vías diferentes a un mismo cruce tiene la preferencia quien viene por la derecha. Pero esto último no rige en los cruces donde hay carteles de “Pare” o “Ceda el paso”.

También establece que el conductor que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar "preferencia de paso a los demás". Pero no establece ninguna excepción en casos de cruces que involucren carteles de "Pare" o "Ceda el paso".

El proyecto de Unasev fue motivo de discusión en la pasada sesión de la Comisión de Transporte. Allí, el diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu (exsecretario general de Unasev y exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo) aseguró que el proyecto del Ejecutivo llegaba para “resolver un problema de larga data”, que, según se animaba a decir, lleva “décadas” sin una resolución “adecuada”.

“Este proyecto de ley de artículo único fija las reglas claras para que ya no haya más interpretaciones ni confusiones”, sostuvo, según consta en la versión taquigráfica.

Por su parte, el diputado colorado Viera recordó en la comisión que al asistir a la comisión las autoridades de la Unasev habían argumentado en pos de la “fluidez en contraposición con la seguridad”.

“Algo que me enseñaron [...] cuando me dieron el primer vehículo a los cinco años, que era una bicicleta, fue que siempre por la derecha, y en la esquina el que va a doblar, para. Y ahí se acabó. Es una regla de oro que tenemos innatamente incorporada”, argumentó el legislador por San José.

Viera consideró que, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, el conductor entrará en una “disyuntiva” en cada esquina. Especuló que tendrá que “bajarse y mirar hacia la derecha para saber si hay o no un cartel”, porque puede que lo tape un árbol, por ejemplo.

“Reitero que me parece catastrófico que lleguemos a esto, porque haremos cometer muchísimos siniestros de tránsito a la ciudadanía, en aras de la fluidez”, alertó.

En diálogo con El Observador, el diputado —exintegrante del Directorio de Unasev en el período pasado— sostuvo que su proyecto de ley busca explicitar lo que ya establece la normativa de tránsito y también la jurisprudencia previa. E insistió en que un conductor no puede estar “deteniéndose para mirar a la derecha” a ver si existe o no un cartel de “Pare” o “Ceda el paso” cada vez que se aproxima a una esquina.

“Lo que hay que preservar es la previsibilidad”, dijo el legislador.

Qué había dicho la Unasev sobre su proyecto de ley

En agosto del año pasado, las autoridades de la Unasev, con el presidente Marcelo Metediera a la cabeza, asistieron a la Comisión de Transporte y se refirieron, entre otras cosas, al proyecto de ley que cambiaría la preferencia de giro en vías preferenciales.

“Lo que estamos planteando es que, si vos venís por una vía preferencial, aunque vayas a girar, si hay cartel de ‘Pare’ (o de ‘Ceda el paso’), no pierdas la preferencia. Nuestra opinión está fundamentada en la necesidad de mantener la preferencia sobre las vías preferenciadas, porque por algo la preferenciaste”, dijo Metediera en ese entonces.

El jerarca agregó que el objetivo era que el tránsito siguiera “fluyendo” en esa vía preferencial, sin que los conductores la perdieran por doblar.

Y puso un ejemplo concreto: el de la calle Colonia. “En algunos lugares, tenés una calle con un carril de estacionamiento, un carril de circulación y un carril de solo bus. Por lo tanto, si yo voy a salir de Colonia y voy a girar, tengo que parar [...] Si yo salgo de Colonia y tengo que parar, no solo me pueden chocar por alcance —por decirlo en buenos términos—, sino que también no estoy permitiendo la fluidez de circulación de esa vía”.