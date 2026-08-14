Cómo funciona el nuevo Centro de Comando de la Asociación Española que busca reducir las esperas y es único en Uruguay

La Asociación Española puso en funcionamiento un nuevo Centro de Comando Asistencial , una herramienta que permite monitorear en tiempo real distintos procesos del sanatorio y coordinar la respuesta de las diferentes áreas involucradas en la atención de los pacientes.

El proyecto, que la institución define como único en Uruguay , surgió a partir de una necesidad asistencial concreta: reducir los tiempos de espera y evitar demoras que se producían durante el recorrido de los pacientes, especialmente en la emergencia.

Según explicó el gerente general de la Asociación Española, Alfredo Torres, la emergencia recibe un promedio de 360 pacientes por día. El análisis de ese funcionamiento permitió detectar que parte del tiempo de permanencia no estaba relacionado directamente con la atención médica, sino con esperas administrativas, la realización de estudios o la falta de comunicación entre los distintos equipos.

“ Los tiempos muertos son tiempos ineficientes ”, explicó Torres. El objetivo, señaló, fue identificar esos momentos y acortarlos para mejorar tanto la experiencia del paciente como el flujo de ingreso de nuevas personas a la emergencia.

Alfredo Torres, gerente general de la Asociación Española. Foto: Joaquín Ormando

Una pantalla para coordinar toda la atención

El Centro de Comando reúne información que anteriormente estaba disponible en distintos sistemas, pero que no necesariamente podía ser gestionada de manera centralizada. Ahora, esos datos se visualizan en pantallas de gran formato y son monitoreados por un equipo que coordina las acciones necesarias con las diferentes áreas.

La directora de Proyectos de la Asociación Española, Natalia Rodríguez, explicó que el sistema permite seguir al paciente desde su ingreso, ya sea por admisión o por la emergencia, y generar alertas cuando es necesario intervenir para agilizar algún proceso.

Por ejemplo, si un paciente tiene un estudio pendiente o si el resultado de un examen ya está disponible, el equipo puede detectar la situación y comunicarse con el especialista correspondiente para evitar que la persona permanezca en espera innecesariamente.

El sistema también permite conocer la disponibilidad y ocupación de las camas, identificar cuándo una habitación necesita ser higienizada para recibir a un nuevo paciente y alertar a los equipos responsables.

Foto: Joaquín Ormando

Del ingreso a la emergencia hasta el alta

El alcance del Centro de Comando va más allá de la puerta de emergencia. El monitoreo abarca el proceso de internación, la ocupación de los dos sanatorios de la institución, las camas de CTI, las altas y los traslados.

En una de las pantallas se puede observar el estado de cada cama mediante un sistema de colores que permite identificar si está ocupada, libre, en mantenimiento, en proceso de higiene o reservada.

También se monitorean los egresos. Cuando un paciente deja una habitación, el sistema genera una alerta para activar el proceso de higiene y dejarla disponible para un nuevo ingreso.

El director del Centro de Comando, Andrés Salgado, mencionó que el sistema también permite visualizar en tiempo real la ubicación de las ambulancias destinadas a traslados de pacientes que requieren ser llevados a sus domicilios u otros centros.

De esta manera, el centro funciona como un punto de coordinación entre distintas áreas que intervienen en el proceso asistencial.

Foto: Joaquín Ormando

Un proyecto que comenzó en la emergencia

La iniciativa comenzó a desarrollarse hace algo más de un año y tuvo una primera implementación en la puerta de emergencia, donde se instaló un primer panel hace aproximadamente siete meses.

De acuerdo con Rodríguez, esa experiencia permitió comprobar que una mayor articulación entre los equipos podía reducir los tiempos de espera. A partir de esos resultados, la institución decidió ampliar el modelo al resto del sanatorio.

“Como los tiempos mejoraron, teníamos que escalar el sanatorio”, indicó la directora de Proyectos, al señalar que la disponibilidad de una cama y la posibilidad de ingresar a un paciente están directamente relacionadas con la velocidad con la que se completan los procesos anteriores.

Tecnología aplicada a una necesidad asistencial

Foto: Joaquín Ormando

Torres remarcó que el proyecto no nació a partir de la incorporación de una tecnología, sino de una necesidad detectada en la atención. A partir de allí, la institución trabajó junto con los equipos de enfermería, traslados, emergencia, internación, Dirección Técnica y otras áreas para rediseñar procesos y definir los indicadores que debían ser monitoreados.

La empresa Smartbot fue la encargada de ingenierizar el sistema, recoger la información de los distintos procesos y sistematizarla para hacerla visible en el Centro de Comando.

El gerente general destacó que el objetivo no es ejercer un control individual sobre los trabajadores, sino generar un espacio de coordinación en el que los distintos servicios puedan actuar de manera conjunta.

Foto: Joaquín Ormando

El próximo paso: inteligencia artificial

La Asociación Española prevé continuar desarrollando la herramienta y sumar inteligencia artificial para analizar los datos que genera el sistema.

La intención es que, además de mostrar lo que está ocurriendo, el Centro de Comando pueda ayudar a anticipar situaciones y generar predicciones sobre la demanda asistencial.

Torres puso como ejemplo la posibilidad de detectar que determinadas patologías o sectores del sanatorio tienen una mayor demanda en determinados meses del año. Esa información permitiría anticipar la necesidad de recursos y ajustar, por ejemplo, la dotación de médicos o enfermería.

La institución todavía no cuenta con una medición definitiva sobre cuánto tiempo logró reducir desde la puesta en funcionamiento del Centro de Comando, ya que el sistema integral comenzó a operar recientemente. La primera evaluación se realizará comparando su funcionamiento con el mismo período del próximo año, especialmente luego de atravesar el invierno, considerado una de las principales pruebas para el nuevo modelo.