Beneficios del BPS en Uruguay 2026: cuáles son, quiénes pueden acceder y cómo gestionar los trámites

El Banco de Previsión Social ( BPS ) otorga un conjunto de prestaciones económicas, asistencias de salud y subsidios destinados a apoyar a trabajadores, jubilados y familias en todo el país. Conocer cada cobertura disponible permite acceder a respaldos monetarios e incentivos clave ante contingencias laborales o momentos de cambio vital.

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Las distintas líneas de apoyo abarcan desde la protección por desempleo hasta el financiamiento de lentes y prótesis, respondiendo a las necesidades de activos y pasivos.

La cobertura para la infancia y las familias integra uno de los pilares centrales del sistema de seguridad social uruguayo.

Pensión por sobrevivencia del BPS: quiénes pueden cobrarla, cuáles son los requisitos y cómo solicitarla

Suplemento solidario del BPS: quiénes pueden cobrarlo, cómo se calcula el monto y cuáles son los requisitos

Ante imprevistos en la actividad laboral o situaciones de enfermedad, el organismo prevé ingresos temporales de contención.

Subsidio por Desempleo (Seguro de Paro): Cobertura por un plazo de hasta seis meses para trabajadores privados despedidos o suspendidos contra su voluntad.

Cobertura por un plazo de hasta seis meses para trabajadores privados despedidos o suspendidos contra su voluntad. Subsidio por Enfermedad: Abono económico que sustituye el salario del trabajador mientras se encuentra certificado por razones médicas.

Abono económico que sustituye el salario del trabajador mientras se encuentra certificado por razones médicas. Asistencia Materno-Infantil: Cobertura de salud preventiva y atención especializada para trabajadoras embarazadas y sus recién nacidos.

Contribuciones para lentes, prótesis y salud

El BPS financia ayudas sanitarias destinadas a facilitar la recuperación funcional y laboral del trabajador activo y beneficiario amparado.

Contribución para lentes: Monto económico fijo para el pago de armazones, lentes de cerca, de lejos, bifocales o multifocales prescritos por un oftalmólogo.

Monto económico fijo para el pago de armazones, lentes de cerca, de lejos, bifocales o multifocales prescritos por un oftalmólogo. Prótesis y órtesis: Cobertura monetaria para la adquisición de audífonos, calzado ortopédico, corsés, sillas de ruedas y prótesis quirúrgicas.

Cobertura monetaria para la adquisición de audífonos, calzado ortopédico, corsés, sillas de ruedas y prótesis quirúrgicas. Pesquisas y atención especializada: Coordinación de consultas visuales y de salud a través del Hospital de Ojos y centros de referencia.

Préstamos sociales y programas para jubilados

Los pasivos cuentan con beneficios específicos orientados a garantizar el acceso a liquidez, vivienda y esparcimiento.

Préstamos en efectivo: Créditos personales en pesos para jubilados y pensionistas del BPS, financiados en cuotas descontadas directamente de la pasividad.

Créditos personales en pesos para jubilados y pensionistas del BPS, financiados en cuotas descontadas directamente de la pasividad. Préstamos para prótesis y salud: Crédito con tasa preferencial para el costeo de tratamientos odontológicos, audífonos o insumos ortopédicos.

Crédito con tasa preferencial para el costeo de tratamientos odontológicos, audífonos o insumos ortopédicos. Soluciones Habitacionales: Acceso a viviendas del programa del BPS, subsidios de alquiler o alojamiento en complejos para personas jubiladas.

Acceso a viviendas del programa del BPS, subsidios de alquiler o alojamiento en complejos para personas jubiladas. Turismo Social e Ibirapitá: Inclusión digital mediante dispositivos y formación, así como acceso a viajes con tarifas subvencionadas dentro del territorio uruguayo.

Condiciones generales y gestión del trámite

Para tramitar cualquiera de estas prestaciones es obligatorio tener registrados y actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la base del BPS.

Las solicitudes se pueden simular y gestionar de forma digital a través del sitio web oficial bps.gub.uy ingresando con el Usuario Personal BPS, o de manera presencial en las sucursales de todo el país previa reserva de agenda.