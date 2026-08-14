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Beneficios del BPS en Uruguay 2026: cuáles son, quiénes pueden acceder y cómo gestionar los trámites

Las distintas líneas de apoyo de BPS abarcan desde la protección por desempleo hasta el financiamiento de lentes y prótesis

14 de agosto de 2026 8:30 hs
Subsidio especial de BPS

Subsidio especial de BPS

Ines Guimaraens

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga un conjunto de prestaciones económicas, asistencias de salud y subsidios destinados a apoyar a trabajadores, jubilados y familias en todo el país. Conocer cada cobertura disponible permite acceder a respaldos monetarios e incentivos clave ante contingencias laborales o momentos de cambio vital.

Las distintas líneas de apoyo abarcan desde la protección por desempleo hasta el financiamiento de lentes y prótesis, respondiendo a las necesidades de activos y pasivos.

Asignaciones familiares y apoyos a la crianza

La cobertura para la infancia y las familias integra uno de los pilares centrales del sistema de seguridad social uruguayo.

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  • Asignación Familiar (Régimen común): Apoyo económico bimestral para trabajadores dependientes e independientes con hijos a cargo que cursen educación primaria o secundaria.
  • Asignación Familiar - Plan de Equidad: Prestación dirigida a los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ajustada según la cantidad de menores a cargo.
  • Subsidios por Maternidad, Paternidad y Cuidados: Pago en dinero durante la licencia por maternidad o paternidad, junto con el subsidio para el cuidado del recién nacido hasta los seis meses de vida.

Subsidios por desempleo y cobertura médica

Ante imprevistos en la actividad laboral o situaciones de enfermedad, el organismo prevé ingresos temporales de contención.

  • Subsidio por Desempleo (Seguro de Paro): Cobertura por un plazo de hasta seis meses para trabajadores privados despedidos o suspendidos contra su voluntad.
  • Subsidio por Enfermedad: Abono económico que sustituye el salario del trabajador mientras se encuentra certificado por razones médicas.
  • Asistencia Materno-Infantil: Cobertura de salud preventiva y atención especializada para trabajadoras embarazadas y sus recién nacidos.

Contribuciones para lentes, prótesis y salud

El BPS financia ayudas sanitarias destinadas a facilitar la recuperación funcional y laboral del trabajador activo y beneficiario amparado.

  • Contribución para lentes: Monto económico fijo para el pago de armazones, lentes de cerca, de lejos, bifocales o multifocales prescritos por un oftalmólogo.
  • Prótesis y órtesis: Cobertura monetaria para la adquisición de audífonos, calzado ortopédico, corsés, sillas de ruedas y prótesis quirúrgicas.
  • Pesquisas y atención especializada: Coordinación de consultas visuales y de salud a través del Hospital de Ojos y centros de referencia.

Préstamos sociales y programas para jubilados

Los pasivos cuentan con beneficios específicos orientados a garantizar el acceso a liquidez, vivienda y esparcimiento.

  • Préstamos en efectivo: Créditos personales en pesos para jubilados y pensionistas del BPS, financiados en cuotas descontadas directamente de la pasividad.
  • Préstamos para prótesis y salud: Crédito con tasa preferencial para el costeo de tratamientos odontológicos, audífonos o insumos ortopédicos.
  • Soluciones Habitacionales: Acceso a viviendas del programa del BPS, subsidios de alquiler o alojamiento en complejos para personas jubiladas.
  • Turismo Social e Ibirapitá: Inclusión digital mediante dispositivos y formación, así como acceso a viajes con tarifas subvencionadas dentro del territorio uruguayo.

Condiciones generales y gestión del trámite

Para tramitar cualquiera de estas prestaciones es obligatorio tener registrados y actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la base del BPS.

Las solicitudes se pueden simular y gestionar de forma digital a través del sitio web oficial bps.gub.uy ingresando con el Usuario Personal BPS, o de manera presencial en las sucursales de todo el país previa reserva de agenda.

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