Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Lucas Torreira medita dejar Galatasaray al no sentirse seguro en Turquía luego de la liberación del hombre que lo atacó; mirá lo que dice la TV de Estambul

Torreira cree que no recibió el apoyo suficiente de Galatasaray, informó la TV de Turquía

14 de agosto de 2026 9:25 hs
El caso de Lucas Torreira en la TV turca

El caso de Lucas Torreira en la TV turca

El futbolista uruguayo Lucas Torreira analiza por estas horas dejar Galatasaray, el club donde es figura, y Turquía, al no sentirse seguro luego de la liberación del hombre que lo atacó en el mes de mayo.

La situación del volante es noticia este viernes en la TV de Estambul, luego de que se conociera que el jugador le pidió a su representante Pablo Bentancur que busque una salida.

El canal HT Spor informó al respecto con este viernes en un informe titulado: “¿Se separarán los caminos con Lucas Torreira?”.

"Odio y celos": las razones del ataque a Lucas Torreira en Turquía que pusieron al descubierto su nueva relación sentimental

Prisión preventiva para el agresor de Lucas Torreira en Estambul, quien estaba obsesionado con la exnovia del uruguayo y que aparece en una foto antes del ataque

En las últimas horas circuló una foto que Lucas Torreira se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

En las últimas horas circuló una foto que Lucas Torreira se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

Según se informó este jueves en Uruguay, el agresor fue liberado este miércoles y posteriormente atacó al chofer del jugador con un mensaje: “Volví para terminar lo que empecé”.

Tras los hechos, Torreira cree que no recibió el apoyo suficiente de Galatasaray y, con la liberación de la persona en cuestión esta semana, sus nervios se han avivado aún más, agregó HT Spor.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

La TV turca señaló que se ha formado en su mente la idea de que no se siente seguro y de que quiere abandonar dicho país.

Por razones familiares y por su vida, Torreira vio con buenos ojos irse de Galatasaray, pero los responsables del club se enteraron de su postura, intervinieron y lograron convencerlo para que lo revea y siga en el equipo.

Pero el futbolista tiene dudas con respecto al ataque que sufrió y cree que no recibió el apoyo legal necesario, indicó HT Spor.

Las más leídas

Con cuatro exfutbolistas de la generación de Sudáfrica 2010, así quedaron conformados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas hasta 2027

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Los cambios que introdujo Ricardo Vairo en Nacional en 20 meses de gestión: desde la cocina de Los Céspedes al psicólogo y la sanidad

Temas

Lucas Torreira Galatasaray Turquía

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos