Lucas Torreira medita dejar Galatasaray al no sentirse seguro en Turquía luego de la liberación del hombre que lo atacó; mirá lo que dice la TV de Estambul

El futbolista uruguayo Lucas Torreira analiza por estas horas dejar Galatasaray , el club donde es figura, y Turquía, al no sentirse seguro luego de la liberación del hombre que lo atacó en el mes de mayo.

La situación del volante es noticia este viernes en la TV de Estambul, luego de que se conociera que el jugador le pidió a su representante Pablo Bentancur que busque una salida.

El canal HT Spor informó al respecto con este viernes en un informe titulado: “¿Se separarán los caminos con Lucas Torreira?”.

En el reporte recordaron que esta situación comenzó hace meses cuando el uruguayo fue víctima de un ataque planificado en la vía pública, lo que llevó a la detención de su agresor .

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En las últimas horas circuló una foto que Lucas Torreira se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

Según se informó este jueves en Uruguay, el agresor fue liberado este miércoles y posteriormente atacó al chofer del jugador con un mensaje: “Volví para terminar lo que empecé”.

Tras los hechos, Torreira cree que no recibió el apoyo suficiente de Galatasaray y, con la liberación de la persona en cuestión esta semana, sus nervios se han avivado aún más, agregó HT Spor.

Lucas Torreira Foto: Yasin Akgul/AFP

La TV turca señaló que se ha formado en su mente la idea de que no se siente seguro y de que quiere abandonar dicho país.

Por razones familiares y por su vida, Torreira vio con buenos ojos irse de Galatasaray, pero los responsables del club se enteraron de su postura, intervinieron y lograron convencerlo para que lo revea y siga en el equipo.

Pero el futbolista tiene dudas con respecto al ataque que sufrió y cree que no recibió el apoyo legal necesario, indicó HT Spor.