Prisión preventiva para el agresor de Lucas Torreira en Estambul, quien estaba obsesionado con la exnovia del uruguayo y que aparece en una foto antes del ataque

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira , que milita en Galatasaray, fue agredido esta semana en Estambul por un hombre obsesionado con la exnovia del jugador, la actriz Devrim Özkan, informa este jueves el diario turco Milliyet.

Como informó Referí, el agresor, identificado como un hombre turco de 32 años , se abalanzó sobre Torreira en un centro comercial de Estambul y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara, tras lo cual intentó huir en un taxi, pero fue detenido rápidamente.

Además, en las últimas horas circuló una foto que el volante se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás, instantes antes de atacar al uruguayo, lo que confirmaría que estuvo todo premeditado.

En las últimas horas circuló una foto que el volante se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

En las últimas horas circuló una foto que el volante se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

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Lucas Torreira fue agredido a golpes de puño por un aficionado en un centro comercial de Estambul y está fuera de peligro

A prisión preventiva

Acusado de un delito de lesiones, el agresor ha pasado a prisión preventiva, tras confesar que albergaba "odio" contra Torreira, que sale actualmente con una joven que trabaja en el equipo de comunicación del Galatasaray.

En las últimas horas circuló una foto que el volante se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás En las últimas horas circuló una foto que el volante se sacó con un fan y en la que el agresor aparece por detrás

En su historial ya cuenta una orden de alejamiento de 45 días de esta joven, informa el digital turco GZT.

Según Milliyet, Yildirim también se había obsesionado con la anterior novia del futbolista, Devrim Özkan, y había difundido mensajes en los que fantaseaba con matar al jugador y todo su entorno.

Lucas Torreira y Devrim Ozkan Lucas Torreira y Devrim Ozkan

En estos mensajes en redes sociales, aseguraba tener "derecho a matar" a Torreira y afirmaba que iba a ahorrar dinero para pagar a un sicario, además de proponerse "envenenar a los perros de Devrim Özkan".

Torreira, de 30 años, exjugador del Atlético Madrid y del Arsenal de Londres, juega desde 2022 para el Galatasaray, el club más exitoso de Turquía, que el sábado pasado se declaró campeón de la Superliga turca.

Con base en EFE