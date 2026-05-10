El récord que consiguió Lucas Torreira con Galatasaray: ganó su cuarto título seguido de la Súper Liga de Turquía, con números excelentes

El volante uruguayo Lucas Torreira sigue sumando trofeos y títulos en el fútbol de Turquía al conseguir su cuarta Súper Liga con Galatasaray.

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El conjunto de Estambul le sacó 4 puntos de diferencia a su acérrimo rival, Fenerbahce, que ya no podrá alcanzarlo.

Galatasaray derrotó este sábado como local a Kasympasa por 4-2 ante un estadio repleto, y celebró con una nueva vuelta olímpica.

Lucas Torreira ya había ganado tres títulos seguidos de la Súper Liga de Turquía y ahora sumó uno más este fin de semana, lo que es todo un récord.

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Los aurirrojos de Estambul le sacaron 4 puntos de ventaja a Fenerbahce, su clásico rival, a falta de una fecha para que termine el torneo.

Los números del uruguayo en esta temporada fueron muy buenos.

Siempre regular, entrena el doble ya que lo hace en horas fuera de los entrenamientos normales, Torreira disputó 46 partidos con Galatasaray.

En ellos, anotó cuatro goles y brindó cuatro asistencias, números para nada malos, teniendo en cuenta que es volante central.

La hinchada tiene una química muy especial con el fraybentino, debido a su enorme entrega en la cancha.