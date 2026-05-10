El bebé de seis meses que fue baleadoen Malvín Norte se encuentra "estable" y con una "buena evolución"

El bebé de seis meses que terminó herido en una balacera en Malvín Norte se encuentra por esta hora "estable" y con una "buena evolución" tras el episodio, confirmaron fuentes policiales a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), las lesiones del niño ya no revisten gravedad y está previsto que durante este domingo pase a sala de pediatría del Pereira Rossell.

Según informó en su momento El Observador, el violento episodio ocurrió el jueves sobre las 22:00 horas en un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de Juan A. Dobrich y calle 125 .

Qué se sabe del bebé de seis meses baleado en la cabeza en Malvín Norte: está en CTI y será intervenido

Un bebé de seis meses está en CTI tras ser baleado en la cabeza: la Policía encontró ocho vainas en la calle

Varios delincuentes dispararon contra una vivienda y uno de los proyectiles ingresó por una ventana del apartamento donde se encontraba el menor.

Vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones y un móvil policial que patrullaba por el lugar acudió tras el ataque. Allí, una mujer de 22 años informó a los efectivos que su hijo de seis meses había sido herido de bala.

En la escena, la Policía halló ocho vainas calibre 9 milímetros y constató impactos de bala en la persiana de la vivienda.

En un primer momento se manejó la posibilidad de que el niño hubiera sufrido un roce de bala. Sin embargo, los médicos que lo atendieron determinaron que presentaba un impacto de bala en la cabeza.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno, que continúa trabajando para dar con los responsables del hecho.

Durante la jornada del viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al caso, aseguró confiar en la "labor policial" y catalogó lo que pasó como un episodio "aberrante".