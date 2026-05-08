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/ VIOLENCIA

"Aberrante episodio": Negro aseguró que investigación sobre bebé baleado en Malvín Norte "viene bastante avanzada"

"Nuevamente la Policía actúa rápidamente en circunstancias como estas que son realmente dramáticas, lamentablemente", sostuvo el ministro del Interior

8 de mayo de 2026 14:02 hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/Carlos Negro
Foto: Leonardo Carreño

La investigación viene bastante avanzada, nuevamente la Policía actúa rápidamente en circunstancias como estas que son realmente dramáticas, lamentablemente”, expresó el jerarca al ser consultado sobre el caso.

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“Hace pocos días también tuvimos un evento parecido. Pero lo bueno, a destacar, es la actividad policial inmediata que, tanto en el caso anterior como en este, en pocas horas, ya tiene prácticamente una noción bastante cercana a la identificación de los responsables de estos trágicos y dramáticos hechos”, sostuvo.

El ministro agregó que las autoridades esperan esclarecer el episodio en las próximas horas. “Confiamos en que la labor policial, en pocas horas más, determine la autoría de este aberrante episodio”, indicó.

El niño asesinado en Colón

El 27 de abril un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su padre, de 24 años, fuera atacado a balazos en Colón, confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior.

El bebé, según informó en esa oportunidad Telenoche, murió al llegar al sanatorio de una mutualista.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que el tiroteo se produjo pocos minutos antes de las 20:00 en Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. En el lugar se encontraron varias vainas de nueve milímetros.

El padre del bebé, que conducía el auto, fue herido en el brazo, el hombro y un oído. Junto con el bebé fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el menor murió producto de las heridas.

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