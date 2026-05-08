"Aberrante episodio": Negro aseguró que investigación sobre bebé baleado en Malvín Norte "viene bastante avanzada"

El ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó este viernes que la investigación por la balacera en Malvín Norte que dejó a un bebé de seis meses herido en la cabeza e internado en estado grave “ viene bastante avanzada ” y destacó la rápida actuación policial tras el ataque.

“ La investigación viene bastante avanzada, nuevamente la Policía actúa rápidamente en circunstancias como estas que son realmente dramáticas, lamentablemente ”, expresó el jerarca al ser consultado sobre el caso.

Negro recordó además que en los últimos días se registró otro episodio similar y valoró la respuesta de los efectivos policiales.

Carlos Negro expresó "profunda indignación" por el homicidio de un bebé de un año y prometió que "ninguno va a detenerse hasta dar con los responsables"

“Hace pocos días también tuvimos un evento parecido. Pero lo bueno, a destacar, es la actividad policial inmediata que, tanto en el caso anterior como en este, en pocas horas, ya tiene prácticamente una noción bastante cercana a la identificación de los responsables de estos trágicos y dramáticos hechos ”, sostuvo.

El ministro agregó que las autoridades esperan esclarecer el episodio en las próximas horas. “Confiamos en que la labor policial, en pocas horas más, determine la autoría de este aberrante episodio”, indicó.

El niño asesinado en Colón

El 27 de abril un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su padre, de 24 años, fuera atacado a balazos en Colón, confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior.

El bebé, según informó en esa oportunidad Telenoche, murió al llegar al sanatorio de una mutualista.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que el tiroteo se produjo pocos minutos antes de las 20:00 en Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. En el lugar se encontraron varias vainas de nueve milímetros.

El padre del bebé, que conducía el auto, fue herido en el brazo, el hombro y un oído. Junto con el bebé fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el menor murió producto de las heridas.