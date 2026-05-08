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Qué se sabe del bebé de seis meses baleado en la cabeza en Malvín Norte: está en CTI y será intervenido

Los médicos que lo atendieron determinaron que presentaba un impacto de bala en la cabeza y dispusieron su internación en CTI

8 de mayo de 2026 12:07 hs
bebebaleado

Fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijeron a El Observador minutos antes del mediodía que el niño “está estable y será intervenido”.

Previo a retirar el proyectil, los médicos realizarán una limpieza quirúrgica para extraer sangre y aire acumulado con el objetivo de desinflamar la zona, agregó Subrayado (Canal 10).

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Cómo ocurrió el ataque

El episodio ocurrió sobre las 22:00 en un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de Juan A. Dobrich y calle 125, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo con la información primaria, personas aún no identificadas dispararon contra una vivienda y uno de los proyectiles ingresó por una ventana del apartamento donde se encontraba el bebé.

Vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones y un móvil policial que patrullaba por el lugar acudió tras el ataque. Allí, una mujer de 22 años informó a los efectivos que su hijo de seis meses había sido herido de bala.

Qué encontraron los investigadores

En la escena, la Policía halló ocho vainas calibre 9 milímetros y constató impactos de bala en la persiana de la vivienda.

En un primer momento se manejó la posibilidad de que el niño hubiera sufrido un roce de bala. Sin embargo, los médicos que lo atendieron determinaron que presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Los profesionales diagnosticaron una lesión intracraneana y dispusieron su internación en CTI.

Qué investiga la Policía

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando relevamientos y pericias para intentar establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes fueron los responsables.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, que dispuso diversas diligencias.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la investigación “viene bastante avanzada” y destacó la rápida actuación policial. Según indicó, las autoridades ya tienen una “noción bastante cercana” sobre los responsables y esperan esclarecer el caso en las próximas horas.

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