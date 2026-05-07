El impactante caso del bebé que nació dos veces

Un hecho sin precedentes tuvo lugar en Florida , Estados Unidos , cuando Cassian Joubert , un bebé que, gracias a un procedimiento médico inédito, "nació dos veces".

El caso, dado a conocer el 1° de mayo por los padres del niño, Keishera y Greg Joubert , a través de un video publicado en las redes sociales del Orlando Health Women's Institute , gira en torno a una innovadora cirugía a la que fue sometido el menor y que "le salvó la vida".

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"Estamos planeando una pequeña fiesta para su cumpleaños, el aniversario de la cirugía que le salvó la vida, y luego, por supuesto, para su cumpleaños, vamos a hacer otra gran fiesta para celebrar todo un año”, adelantó su madre en diálogo con el portal local GMA .

La historia del bebé que nació dos veces

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El origen del caso del bebé que nació dos veces se remonta a enero de 2025, cuando Keishera y Greg Joubert fueron anoticiados del embarazo de Cassian. Según comentó la pareja, ambos estaban "muy contentos" de que su hijo de dos años, Mattias, fuera a tener un hermano.

Sin embargo, lejos de transitar una gestación sin problemas, en la semana 19 los Joubert recibieron una noticia desalentadora: los médicos descubrieron que el niño en camino tenía síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas, o síndrome de CHAOS, una afección en la que una membrana gruesa obstruye las vías respiratorias del feto.

Según estimaciones preliminares, el síndrome de CHAOS afecta a aproximadamente uno de cada 50.000 nacimientos y suele ser mortal al provocar la acumulación de líquido en los pulmones del feto. El médico de Keishera, el Dr. Emanuel “Mike” Vlastos, declaró a WESH que en sus 42 años de carrera solo había visto una docena de casos, de los cuales apenas tres bebés sobrevivieron.

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Ante el delicado escenario, el profesional programó una cirugía intrauterina con el objetivo de intentar eliminar la obstrucción mediante un láser, pero el procedimiento fracasó.

Lejos de rendirse, los Joubert y Vlastos se reunieron nuevamente para analizar las alternativas a seguir. Fue entonces cuando el médico sugirió una medida extraordinaria: realizar una cesárea parcial para que Cassian naciera dejando solo su cabeza y brazos fuera del útero materno, mientras el resto del cuerpo permanecía unido a la placenta. En ese momento, un otorrinolaringólogo le abriría quirúrgicamente las vías respiratorias.

Madre e hijo se sometieron al complejo y arriesgado procedimiento en el hospital Winnie Palmer de Orlando Health en junio de 2025, cuando ella tenía 25 semanas de embarazo. Durante el proceso, le tomaron una foto a Cassian y se la mostraron a Keishera, quien describió la imagen como "un pequeño... vistazo al futuro".

“Fue un breve vistazo a un bebé varón al que finalmente me llevaría a casa del hospital”, recordó. Keishera entró en labor de parto en agosto, seis semanas después de la cirugía.

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Posteriormente, Cassian pasó una larga temporada en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del centro de salud. En el video de Orlando Health, Greg hizo hincapié en cómo su hijo afrontó este "inicio de una larga lucha por su supervivencia" con un peso de tan solo 1,4 kg (3 libras).

“Su regreso a casa… es la obra maestra de toda esta situación”, insistió Keishera. “Un simple ‘gracias’ no alcanza para expresar nuestro agradecimiento a las decenas de personas involucradas en nuestro caso”, concluyó.