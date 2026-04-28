Orsi sobre el asesinato de un bebé de un año: "No hay que aflojar, al revés. Lejos de amedrentarse, hay que apretar el acelerador"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, lamentó el asesinato de un bebé de un año que murió en medio de un tiroteo en Colón , pero asguró que con niveles de violencia como este es "difícil pararlo".

Orsi tildó de "terrible" el asesinato y subrayó que el gobierno "no aflojará". "Hay una cosa que está clara: no le vamos a aflojar. No hay que aflojar, al revés. Lejos de amedrentarse, lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador", sostuvo en rueda de prensa.

Consultado sobre dónde creía que estaba la falla en este caso, Orsi respondió: " En una violencia que crece ".

Carlos Negro expresó "profunda indignación" por el homicidio de un bebé de un año y prometió que "ninguno va a detenerse hasta dar con los responsables"

Un bebé de un año murió tras tiroteo en Colón: viajaba con su padre en un auto

El presidente recordó el homicidio reciente de un repartidor de PedidosYa asesinado tras una discusión en el tránsito con un conductor , que se bajó del auto y lo apuñaló.

"Por supuesto que hay que ir a buscar las causas profundas de por qué estamos cada vez más violentos. En una sociedad que se ha deteriorado en ese sentido, podés poner 10 mil policías más... Este tipo de cosas no las resolvés tan fácil", argumentó.

Y agregó: "No es solo un tema de presencia, que es importante. Yo qué sé, cuando pasa algo así y hay un nivel tan desmedido de violencia, es difícil pararlo".