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Yamandú Orsi se solidarizó con Donald Trump tras intento de atentado contra el presidente: "Uruguay condena la violencia"

Un hombre armado irrumpió el sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y efectuó varios disparos

27 de abril de 2026 19:58 hs
Orsi escribió un mensaje en redes sociales solidarizándose con Trump

Orsi escribió un mensaje en redes sociales solidarizándose con Trump

Fotos: FocoUY/AFP

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se solidarizó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que fue víctima de un intento de atentado en la noche del sábado en Estados Unidos, cuando un hombre armado ingresó a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y efectuó varios disparos.

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"Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca", escribió el presidente uruguayo en X (antes Twitter).

El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió Trump fue procesado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

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Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo y apuntó contra políticos demócratas que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.

En varios videos que se viralizaron en redes sociales se puede ver a los asistentes sorprenderse al escuchar los disparos y al servicio secreto entrar para resguardar al presidente Trump y al vicepresidente J.D. Vance, también presente en la cena.

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