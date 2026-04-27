Gobierno aprobó el uso de drones para entrega de insumos médicos en todo el país: cómo funcionan los equipos

El gobierno de Yamandú Orsi aprobó de forma definitiva a la empresa DRONFIES LABS SAS para que realice servicios de transporte aéreo de insumos médicos con drones en todo el territorio nacional .

La resolución conjunta de los ministerios de Defensa Nacional, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas , de la que informó en primera instancia el periodista Marcelo Gallardo, formalizó la habilitación definitiva del servicio.

Gobierno aprobó operación de drones para entrega de insumos médicos en todo el territorio nacional El Poder Ejecutivo formalizó la autorización definitiva para que la empresa uruguaya DRONFIES LABS SAS realice servicios de transporte aéreo público no regular de carga pura… pic.twitter.com/mP0iK1YFVn

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La decisión aprueba las normativas elaboradas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), que regulan el uso operativo de drones de categoría menor para el transporte de insumos médicos .

DRONFIES LABS SAS había iniciado el proceso en abril de 2023, cuando obtuvo la autorización para realizar pruebas de transporte de carga con drones. Posteriormente, en noviembre de 2024, recibió una habilitación provisoria para la entrega de insumos médicos.

En diciembre de ese mismo año, la empresa obtuvo una autorización formal para el cumplimiento de los servicios "en atención a que superó la etapa de comprobación de factibilidad técnica".

La aprobación final del Ejecutivo, firmada el 16 de abril, se apoyó en informes técnicos favorables de las Direcciones de Transporte Aéreo Comercial, Seguridad Operacional, Oficina de Planeamiento, Registro Nacional de Aeronaves y Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.

Asimismo, la Junta Nacional de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte emitió una recomendación positiva para avanzar con la implementación del servicio, según se lee en la resolución.

El traslado de insumos médicos vía dron tuvo su primera experiencia en el 2023, cuando el Hospital de Tacuarembó lanzó el artefacto para el movimiento de medicamentos, exámenes y leche materna a las diferentes policlínicas del departamento.

Así es el dron que fue utilizado en Tacuarembó

El dron, lanzado en 2023, contaba con un tamaño aproximado de tres metros, una capacidad de carga de 15 litros y autonomía de vuelo por hasta 100 kilómetros. Estos equipos pueden moverse durante el día y la noche.

El primer viaje que realizó el dron fue entre el Hospital de Tacuarembó y la localidad de Tambores, con un recorrido de hasta 50 kilómetros.

En dicho viaje transportó leche materna para que pudiera ser procesada para el consumo de niños recién nacidos.

El viaje fue guiado por un piloto entrenado desde una base situada en el centro del hospital.