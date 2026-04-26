Peñarol enfrenta a Wanderers en el Estadio Centenario, desde la hora 19.00, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura. Los aurinegros buscan ampliar su ventaja contra Nacional pensando en la Tabla Anual, tras la caída de los tricolores el sábado ante Danubio. Si pierde el aurinegro, Racing será campeón del certamen.
Wanderers vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: Gol de Facundo Lavandeira tras una reacción en cámara lenta de Franco Escobar, el gol se festeja en Sayago
Peñarol enfrenta a Wanderers en el Estadio Centenario desde la hora 19.00 en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura