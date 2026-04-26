Wanderers vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: Gol de Facundo Lavandeira tras una reacción en cámara lenta de Franco Escobar, el gol se festeja en Sayago

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Así jugará Wanderers contra Peñarol

Mathías "Chiche" Corujo confirmó la formación de un Wanderers que necesita sumar para el descenso.

Jugarán con Agustín Buffa, Nahuel Furtado, el ex Peñarol Fabricio Formiliano, Nicolás "Chengue" livera, Darlin Mencía; José Alberti, Nicolás Queiroz, Santiago Benítez, Jonathan Urretaviscaya; el argentino Jonás Luna y Facundo Lavandeira.