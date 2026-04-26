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El Observador / Fútbol / TORNEO APERURA

Wanderers vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: Gol de Facundo Lavandeira tras una reacción en cámara lenta de Franco Escobar, el gol se festeja en Sayago

Peñarol enfrenta a Wanderers en el Estadio Centenario desde la hora 19.00 en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura

26 de abril 2026 - 17:28hs
Leandro Umpiérrez y Darlin Mencía

Leandro Umpiérrez y Darlin Mencía

Foto: Dante Fernández/Focouy
Matías Arezo

Matías Arezo

Foto: @OficialCAP
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EN VIVO

Peñarol enfrenta a Wanderers en el Estadio Centenario, desde la hora 19.00, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura. Los aurinegros buscan ampliar su ventaja contra Nacional pensando en la Tabla Anual, tras la caída de los tricolores el sábado ante Danubio. Si pierde el aurinegro, Racing será campeón del certamen.

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Las estadísticas del partido

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Minuto 67: Wanderers aprovecha la lentitud extrema de Escobar

Pelotazo largo y notable de Santi Benítez a Lavandeira, a espaldas de Escobar, por supuesto. Un control largo le permitió a Aguerre cortar con el pie.

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Minuto 59: dos cambios en Peñarol

Se va Laxalt que volvió a mostrar estar falto de ritmo. A la cancha Lucas Hernández que recién debuta, tras superar un desgarro, luego de haber iniciado la temporada recuperándose de una rotura de meniscos. También entró Stiven Mulhethaler.

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Minuto 57: gol de Facundo Lavandeira

Contra letal de Wanderers. Jonás Luna escapó de Franco Escobar que corrió en cámara lenta, totalmente superado por la velocidad del atacante rival. Lavandeira solo contra Lemos ajustició a Aguerre, abajo a la derecha.

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Minuto 54: Aguerre salva el arco de Peñarol

Otra buena llegada de Wanderers, vertical y profundo por el medio. Remate de 25 metros de Lavandeira. Sacó Aguerre al córner.

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Minuto 53: "Andá a cagar" le gritó Mathías Corujo a Leodán González

Falta de Alberti sobre Remedi. Recuperó muy bien abajo pero fue con el brazo extendido y plegada sobre el cuello del rival. Remedi exageró el golpe porque lo acusó en la cara. Leodán sacó amarilla en decisión exagerada. Corujo, DT de Wanderers, le gritó: "Andá a cagar", dos veces.

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Minuto 52: intento de José Alberti

Otra llegada de Wanderers, culminada con remate de afuera del área de Alberti.

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Minuto 45: cambio en Peñarol

Franco "Cepillo" González por Togni para el comienzo del segundo tiempo. Mueve el banco Aguirre.

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Minuto 47: final del primer tiempo

Parejo, con alternancia en el dominio para cada uno y con escasas chances claras de gol. Se termina un primer tiempo con empate 0-0. Racing será campeón si Wanderers le gana a Peñarol.

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Minuto 40: amarilla para Gastón Togni

Falta de Togni sobre el Chengue Olivera. Amarilla.

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Minuto 34: amarilla para Mencía

Amonestado el lateral hondureño de Wanderers, Darlin Mencía.

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Minuto 31: Muy atento Buffa

Centro desde la derecha de Kevin Rodríguez que se cerró sobre el arco. Se estiró hacia atrás Buffa y desarticuló el peligro. Bien el meta.

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Minuto 30: buena llegada de Wanderers

Se anima Wanderers. Escapó Luna entre dos jugadores en el área, rebote, remate a la carrera de Urretaviscaya. Lejos y afuera.

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Minuto 21: fuera de juego claro de Arezo

A la salida de un córner vuelve a llevar peligro Peñarol pero Arezo asistía a Hernández en clara posición adelantada. El toque de la Joya igual se iba afuera.

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Minuto 12: primer intento de Peñarol

Primer remate al arco de Peñarol en transición rápida. Disparó Togni. Dos componentes tuvo el remate: alto y afuera.

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Minuto 11: Wanderers protestó penal

Buena subida de Mencía, centro rasante y caída de Jonás Luna marcado por Franco Escobar. Se protestó penal. No hubo falta.

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Minuto 0: comenzó el partido

Peñarol busca sumar para estirar la definición del Torneo Apertura donde Racing está cada vez más cerca de ser campeón. De hecho, si Wanderers gana, el Cervecero conquistará hoy mismo el primer torneo de la Liga AUF Uruguaya 2026.

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Abel Hernández capitán de Peñarol

La Joya Hernández porta la cinta de capitán de Peñarol.

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Equipo arbitral para Wanderers vs Peñarol

Leodan González será el juez central con Pablo Llarena y Federico Piccardo de asistentes, Federico Modernell de cuarto árbitro y Daniel Rodríguez con Santiago Fernández en el VAR.

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Peñarol lleva cuatro triunfos seguidos ante Wanderers

Tras perder 1-0 en el Viera por el Torneo Intermedio, cuando el entrenador de Wanderers era Antonio Pacheco, Peñarol acumula cuatro triunfos seguidos ante el bohemio.

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Peñarol apunta al jueves por la Copa Libertadores

Este jueves, Peñarol vuelve a jugar por Copa Libertadores. Lo hará ante Corinthians, luego de empatar con Santa Fe y de perder de local contra Platense.

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Si Peñarol pierde, hoy Racing será campeón del Torneo Apertura

Racing le ganó 1-0 a Cerro Largo en el Ubilla con gol de Guillermo Cotugno y si Peñarol pierde hoy con Wanderers, el Cervecero será campeón del Torneo Apertura.

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Primera convocatoria de Tomás Olase en el año

Tras romperse los ligamentos de la rodilla en febrero de 2025, Tomás Olave, volante de contención, está por primera vez a la orden de Diego Aguirre en un partido oficial de esta temporada.

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Así jugará Peñarol contra Wanderers

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Lo que dijo Leonardo Fernández en España

Mirá lo que declaró este domingo Leonardo Fernández en Madrid, donde el martes pasado fue operado por rotura de ligamentos de la rodilla.

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Así jugará Wanderers contra Peñarol

Mathías "Chiche" Corujo confirmó la formación de un Wanderers que necesita sumar para el descenso.

Jugarán con Agustín Buffa, Nahuel Furtado, el ex Peñarol Fabricio Formiliano, Nicolás "Chengue" livera, Darlin Mencía; José Alberti, Nicolás Queiroz, Santiago Benítez, Jonathan Urretaviscaya; el argentino Jonás Luna y Facundo Lavandeira.

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Viví Peñarol en campaña las para las elecciones

Alejandro González reagrupó, reactivó y puso en marcha a su agrupación Viví Peñarol de cara a las elecciones de fin de año.

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Los convocados de Peñarol

Mirá en esta nota los jugadores que convocó en Peñarol el entrenador Diego Aguirre.

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Por dónde ver Wanderers vs Peñarol

Mirá en esta nota todos los detalles para el partido de esta tarde-noche.

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Bienvenidos a la transmisión en vivo

Comienza el relato minuto a minuto de Referí para Wanderers vs Peñarol.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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