Ronald Araujo llegó a Uruguay tras su tratamiento médico en Madrid, dijo que los viajes no lo cansaron y lamentó el polémico posteo de su hermano

El zaguero de la selección uruguaya, Ronald Araujo , llegó este martes por la mañana a Montevideo tras su viaje relámpago a España para hacerse un tratamiento express en Madrid y poder recuperarse lo antes posible de una lesión muscular que padece en la previa del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

“Ahí tengo mi gente de confianza y fui a hacerme un tratamiento con el consentimiento del cuerpo técnico y de la AUF” , dijo el riverense a los medios presentes en el Aeropuerto de Carrasco al explicar su viaje a la capital española.

Además, habló de su lesión, que como informó Referí se trata de un micro desgarro . Confirmó que tiene “una pequeña lesión en el gemelo”.

“Por eso me fui a hacer el tratamiento con la gente de mi confianza , pero bien, con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche”, agregó.

Ronald Araujo regresa a Montevideo tras viaje relámpago a España para tratar su lesión: micro desgarro, se pierde el debut y apuntan a su estreno en el Mundial 2026 frente a España

El posteo de Ronald Araujo en el medio de su sorpresivo viaje a España: le mandó saludos a su madre pero no dio pistas de su lesión de cara al Mundial 2026

Ronald Araujo en la preparación para el Mundial 2026 Ronald Araujo en la preparación para el Mundial 2026

Araujo dijo no saber explicar “biológicamente” en qué consistió el tratamiento que le hicieron en Madrid, pero señaló que “es algo rápido”.

Cuando le repreguntaron si el tratamiento que se hizo era con células madre, respondió: “Yo no sé biológicamente lo que es, es algo así, ojalá que el doctor de la selección venga y se los diga a ustedes”.

“Quería viajar con la selección”

El zaguero negó que los viajes de ida y vuelta a España lo dejen cansado, a lo que se le suma el vuelo de esta noche con la selección a Playa del Carmen.

“No hay ningún riesgo (de empeorar la lesión). En los dos vuelos dormí toda la noche y todavía tenemos tiempo, así que a viajar esta noche y a recuperar cuando lleguemos”, señaló.

Consultado nuevamente por la seguidilla de viajes que realizó en las últimas horas, Araujo dejó en claro que no hizo el traslado directo de Madrid a México porque quería llegar al Mundial junto a sus compañeros. “Yo quería viajar con la selección y fue una decisión hablando con la AUF y el cuerpo técnico. Ellos querían que viajara con la selección”, dijo. “No me siento cansado y no perjudicaba con nada al tratamiento, no es algo que influya”, agregó.

Uruguay's defender Ronald Araujo (L) fouls England's midfielder Phil Foden (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKE Ronald Araujo de Uruguay ante Phil Foden de Inglaterra FOTO: AFP

El riverense señaló que la lesión “fue en un entrenamiento” y agregó que pasó “dos días con mucha fiebre también, muy mal”. Y descartó que su lesión fuera por la alta exigencia en los entrenamientos de la celeste. “Hay muchos factores, no creo que haya sido eso porque todo ha sido muy bien controlado”.

También negó que en FC Barcelona, su club, haya molestias por su lesión. “Para nada, hablamos muy bien con toda la gente, tengo muy buena relación con Deco (el manager del club), y dijo que recupere bien".

Al hablar sobre el tratamiento que se realizó, dijo que la sanidad de la selección uruguaya lo entendió “muy bien”. “Hicimos los estudios, lo hablamos con mi gente que me cuida en Madrid y en conjunto decidimos tomar esa decisión que creo que es lo mejor que hicimos. Con muchas ganas de poder ponerme bien y a jugar”.

¿Llega para el debut?

Araujo dijo no saber si podrá estar en el debut celeste el próximo lunes 15 ante Arabia Saudita. “No lo sé, quiero ver esta semana cómo vamos evolucionando, pero no hay prisa. Si no llegó al primero voy a intentar estar para el siguiente”, comentó.

El defensa dijo que en los próximos entrenamientos irá “controlando” las cargas, pero en la cancha “hay que ir a por todo”.

Consultado por si estará para el segundo partido, ante Cabo Verde el 21 de junio, o en fase de grupos, con el último encuentro ante España el 26, señaló: “No te puedo asegurar porque esto no es matemáticas; sí prometo que voy a dar todo de mí al 100% o al 200% para estar disponible lo antes posible, porque creo que soy un jugador importante para la selección y para mis compañeros”.

Los recuerdos de la lesión de Qatar 2022

Ante la mención que le hicieron de lo que le pasó en Qatar 2022, cuando fue citad pero no llegó a jugar por estar lesionado, dijo: “Cuando pasó el otro día, te pasa toda la película por la cabeza. Pero Dios sabe de todas las cosas, hay que ponerle y seguro va a salir bien”.

1668437349544.webp Araujo sigue entrenando con la celeste, ahora, en Qatar @Uruguay

“No es fácil. Uno cuando está afuera, siempre quiere estar adentro de la cancha, poder ayudar y aportar el fútbol que sé que puedo hacerlo. Pero es como la vida, siempre hay problemas, desafíos, pero hay que afrontarlos, con la confianza en Dios que todo va a salir bien. Hay que meterle positivo”, agregó.

El polémico posteo de su hermano

Araujo también confirmó que su hermano realizó un polémico posteo en sus redes sociales, en el que compartía el parte médico oficial de la selección uruguaya y agregaba: “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”.

Al respecto, el riverense dijo: “Me enteré cuando llegue allá a España, es un error de él, es un error, lo hablé con él y lo voy a hablar cuando llegue a casa, son cosas que no puedan pasar”.