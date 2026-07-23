Juan Macedo hizo historia para el karate uruguayo al ganar la medalla de oro en la Liga Mundial de Guadalajara

El karate uruguayo alcanzó un hito histórico este fin de semana en Guadalajara, México. Juan Macedo se consagró campeón de la categoría de -75 kilos en la Serie 1 de la Liga Mundial, logrando la primera medalla de oro de Uruguay en la historia de esta competencia organizada por la Federación Mundial de Karate (WKF).

La conquista adquiere un valor especial por el nivel de exigencia del torneo y el recorrido que debió completar el uruguayo para quedarse con el título. Macedo ganó seis combates consecutivos frente a representantes de países con amplia tradición en el karate internacional.

Su camino al oro comenzó con una victoria ante un competidor de Kuwait en la ronda de 32avos de final. Luego superó sucesivamente a rivales de Alemania, Japón, República Dominicana y Portugal, antes de imponerse en la final frente a un karateca de Eslovaquia para quedarse con el campeonato.

El resultado representa uno de los mayores logros internacionales del karate uruguayo, al obtener un título en un circuito que reúne a competidores de algunas de las principales potencias de este deporte.

Goes derrotó a Layva y se consagró campeón del Apertura femenino de handball con una campaña perfecta

Biguá se consagró campeón nacional de natación en piscina corta en un torneo que tuvo diez récords nacionales

"Es un sueño, subirme al podio en un campeonato de esta talla y más en el primer lugar, siento el reflejo de años de esfuerzo y dedicación que me impulsan a querer seguir peleando", dijo Macedo, de 29 años, a Referí.

Macedo practica karate desde que tiene 10 años, empezó solo para realizar una actividad física llevado por sus padres y entonces se "enamoró" de este deporte.

"Mi sueño deportivo sería una medalla en un mundial de karate y el próximo objetivo en mente son los Juegos Sudamericanos", expresó sobre los Odesur de Santa Fe que se disputarán del 12 al 26 de setiembre.

La actuación de la delegación celeste también tuvo otro resultado destacado. En la categoría de -67 kilos, Juan Carlos Pita obtuvo la medalla de bronce tras ganar cuatro combates. En semifinales igualó 7-7, pero quedó eliminado de la final por el criterio de desempate que favorece al competidor que marca el primer punto del combate.

Pino Píriz y Juan Carlos Pita

Detrás de estos resultados aparece también el trabajo sostenido del cuerpo técnico encabezado por el sensei Octavio Pino, quien desde hace años lidera el desarrollo de varios de los principales exponentes del karate uruguayo.

Pita nació en Cuba pero se nacionalizó uruguayo y ya hace unos años que está entrenando con Píriz.

"En este torneo hace años que venimos participando, a veces perdiendo en primera ronda, a veces en segunda, siempre nos costó, pero esta vez se dio, ganando un montón de combates y contra países de primer nivel", comentó el entrenador.

Con estos resultados, Uruguay suma una actuación histórica en la Serie 1 de la Liga Mundial, consolidando el crecimiento competitivo de sus representantes en uno de los escenarios más exigentes del karate internacional.