Juan Macedo fue medalla de oro del Torneo Internacional de karate de Orlando en gran apronte para el clasificatorio al Mundial

Juan Macedo tuvo un enorme destaque al ganar el Torneo Internacional Abierto de Orlando en la categoría +75 kilos de karate . El pupilo de Pino Píriz ganó la medalla de oro y con eso cerró un gran apronte para el Clasificatorio al Mundial que se disputará el mes próximo.

En su debut, Macedo derrotó 3-1 a Rene Cardenas de Estados Unidos . Luego superó a Daniyar Yuldashev de Kazajistán tras empate 1-1 donde logró avanzar por haber marcado el primer punto. En semifinales derrotó 4-3 a Seck Serigne Mbacke de S enegal (campeón continental de África y medalla de bronce a nivel mundial), mientras que en la final doblegó al mexicano Pablo Andrés Benavides de México por 9-8.

"Esta medalla para mí representa un pasito más para el Clasificatorio al Mundial que va a ser en octubre en París. Sumé minutos de peleas internacionales que es lo importante en este momento", contó Macedo a Referí.

20250921 Juan Macedo y Pino Píriz medalla de oro del Abierto Internacional de karate de Orlando 2025

Siete deportistas y cuatro medallas para el karate de Uruguay en Orlando

Con la presencia de Pino Píriz como entrenador, Uruguay se presentó en Orlando con siete deportistas y volvió con cuatro medallas.

En la categoría 10-11 años participó Genaro Píriz.

En la categoría 14-15 años lo hizo Gianluca Vignone en -60 k.

Camila Goyena participó en +50 k en 14-15 años.

Mateo Ciuffardi fue medalla de bronce en +60 k en 14-15 años.

Thiago Velázquez también fue bronce en -65 k de 16-17 años.

Lucía Villareal fue bronce en -55 k de 16-17 años.

20250921 Abierto Internacional de Karate de Orlando 2025. Mateo Ciuffardi, Lucía Villarreal y Thiago Velázquez medallistas en categorías formativas Mateo Ciuffardi, Lucía Villarreal y Thiago Velázquez

Además de las medallas, la Confederación Uruguaya de Karate fue homenajeada por la organización del evento por su participación en el certamen.

"En reconocimiento a su gran contribución e inquebrantable apoyo el Abierto Internacional de Orlando de Karate rinde honores con orgullo a la Confederación Uruguaya de Karate por su distinguida presencia en nuestro torneo. El compromiso de su federación para promover el arte del karate y fomentando la excelencia atlética ha sido una herramienta para elevar el deporte a nuevos niveles. Estamos profundamente agradecidos por su compañerismo y por su apoyo entusiasta, que ha enriquecido nuestro evento e inspirado a nuestros competidores. Que su continua colaboración dé frutos aún mayores en logros y avances en el mundo del Karate", se dijo en la plaqueta.

El karate uruguayo viajó a Orlando con el apoyo de fondos del Comité Olímpico Uruguayo.

Los cuatro uruguayos que irán al Premundial

Además de Juan Macedo, en la categoría -84 kilos, irán a buscar su clasificación al Mundial Maximiliano Larrosa en -60 kilos, Felipe Barrios en -67 k y Francisco Barrios en -75 k.