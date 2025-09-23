Alejandro Balbi: los elogios a Ricardo Vairo, las críticas al arbitraje de Ostojich y los cuestionamientos a las reiteradas quejas de Peñarol

Alejandro Balbi , expresidente de Nacional y actual integrante de la comisión directiva de club, cuestionó el arbitraje de Esteban Ostojich en el partido ante Liverpool el pasado fin de semana, habló del vínculo con el actual presidente Ricardo Vairo y apuntó contra las constantes quejas públicas de Peñarol con los árbitros.

En entrevistas que brindó este martes a 100% Deporte de Sport 890 y Convocados de El Espectador Deportes, Balbi analizó la gestión de Vairo , actual presidente de Nacional y se refirió a cómo se desarrolla el vínculo.

"Se cambió bastante la estructura de Nacional con respecto a lo que veníamos en los últimos seis años, esa es la realidad. Salvo algunos retoques, en los últimos seis años la conducción había estado más o menos incambiada. A partir de eso sí, se formó un nuevo grupo con un cambio de timón indudable y con gente que nunca había estado en el club como el caso de Ricardo (Vairo) y Flavio (Perchman)", comenzó explicando Balbi.

"Ahora, después de nueve meses de conducción veo a un Vairo que se ha asentado muy bien en la presidencia , lógicamente que tiene su impronta, pero que realmente cuando hay un tema que él, no es no que lo sepa, pero que no tiene la experiencia necesaria se apoya, y ni que hablar en el tema fútbol que se lo derivó exclusivamente a Flavio que me parece que está bien porque fue un poco la campaña que hicieron para llegar a la presidencia", agregó.

Alejandro Balbi, Ricardo Vairo Alejandro Balbi y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

"Y después en temas más políticos habla mucho con (Eduardo) Ache, habla mucho conmigo... también se apoya en aquellos que no fueron sus compañeros en la lista, pero a los expresidentes los ha integrado bien, los respeta, y, obviamente, como sucede en cualquier ámbito, cuando hay un tema y hay discusiones que se elevan de tono en el sentido respetuoso, pero siempre pensando en lo mejor para Nacional. Yo lo veo bien y la hinchada de Nacional se puede quedar tranquila que tiene un presidente que realmente es presidente", sumó Balbi.

Alejandro Balbi sobre el arbitraje de Ostojich ante Liverpool y en general

En otra línea, el directivo de Nacional se refirió a lo que fue el arbitraje de Esteban Ostojich el pasado sábado ante Liverpool.

"Ostojich es uno de los mejores árbitros de Uruguay sin duda, de hecho va a dirigir un partidazo en Avellaneda entre Racing y Vélez por Copa Libertadores. Sabemos que es uno de los árbitros mejor considerados por Conmebol. Esa a veces es un poco la contradicción que tenemos en el fútbol uruguayo, que acá somos muy criticones y por un lado decimos que el nivel del arbitraje es muy malo y de repente esta semana hay cuatro partidos por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la mitad la dirigen árbitros uruguayos. Como te digo una cosa, te digo otra... a veces los árbitros dirigen de una manera afuera y de otra manera en Uruguay. No sé si por el estilo de juego que tenemos nosotros, pero se dirige distinto", detalló.

Posteriormente, agregó: "Creo que hay unanimidad de que no fue un buen arbitraje, eso es indudable. Creo que el fallo que más ruido me hizo fue el de Rea, porque fue más clara que (el codazo) de Abel (Henández) hasta por la posición del jugador de Liverpool, de la forma en la que fue a disputar el balón... en la de Abel, si yo fuera delegado de Liverpool, diría 'bueno, no lo vio a Millán' o 'se elevó para disputar el balón'... no sé, tratando de buscar argumentos para justificar la no expulsión, pero creo que en lo de Rea no hay salvación".

20250920 Esteban Ostojich Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (7) Esteban Ostojich Foto: Dante Fernández / FocoUy

"La que reclaman tarjeta roja a (Emiliano) Ancheta bueno, volvemos al tema de los criterios... todos sabemos como arbitra Esteban (Ostojich) y lo comparaba con una jugada que hubo en un clásico, cuando Leo Fernández le pegó a Recoba, le pegó con una pierna y con la otra, la vi muy similar. Y en aquel momento Ostojich era el árbitro y no lo echó a Leo Fernández. Entonces quizás es un tema de criterio, lógicamente Ancheta fue al límite", afirmó Balbi.

Siguiendo ese mismo tópico, manifestó: "Veníamos en general, con excepciones, con un arbitraje correcto en el correr del año. No había habido grandes cosas. Y creo que te da más autoridad si vas a reclamar o en este caso vas a pedir una audiencia al Colegio de Árbitros, te da más autoridad cuando ganás que cuando perdés, porque ahí no le echas la culpa al árbitro porque perdiste... y el otro día, creo que no hace falta que diga comentarios. Hubo errores a lo largo del encuentro".

"Sabemos que cuando llega esta etapa del año, setiembre/octubre, que se definen instancias arriba, abajo, copas y este tipo de cosas, siempre hay una alerta mayor, aunque parece un poco una contradicción porque los puntos de principio de año son tan valiosos como los de ahora, sobre todo para la Tabla Anual. Hubo muchas jugadas polémicas y queremos ir a charlar con los árbitros para entender y plantear nuestra óptica", detalló el directivo de Nacional.

La política de Peñarol con los árbitros

Por otro lado, opinó sobre la política de Peñarol con el sistema de arbitraje y si la misma le dio rédito a los aurinegros.

"No soy quién para evaluar la política de Peñarol. Lo que considero es que cuando uno, en términos generales, está reiteradamente apareciendo en los medios quejándose porque llueve, porque hay sol, porque hay niebla, porque hay tránsito y me quejo porque no hay gente, ¡perdés autoridad! Me parece que lo ideal es tratar de quejarse cuando realmente hay algo puntual y no de forma sistemática, especialmente cuando sabemos que acá sistemático no hay nada", declaró.

"Lo llevo a algo más político, para que se pueda entender mejor: ¿Cuál es el equipo más enfrentado a la AUF hoy por hoy? Liverpool. ¿De quién dicen que está del lado de Alonso? Nacional. El sábado favorecieron a Liverpool y perjudicaron a Nacional. Si el sistema existiera esto no pasaría. Por eso creo que hubo un antes y un después con el VAR, que Nacional fue el pionero en pedir el VAR en el Uruguayo. A partir de eso hubo un cambio. Ya nadie cuestiona la existencia del VAR", sentenció Balbi.