"Peñarol va a ir al Tróccoli": Flavio Perchman recordó que Nacional tiene un acuerdo de localías tras su "ayuda" a Cerro y confía "en la palabra" de Alfredo Jaureguiverry

En medio de los cambios de localías que han ejecutado Nacional y Peñarol en esta semana, con acuerdos y modificaciones en los escenarios de sus respectivos partidos ante Juventud de Las Piedras y Cerro Largo, el vicepresidente tricolor afirmó que los carboneros jugarán ante Cerro en el Tróccoli y que no habrá una modificación en la cancha de ese encuentro por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura.

“Peñarol va a ir al Tróccoli”, afirmó este lunes en Las voces del fútbol de El Espectador Deportes.

“Y ahí no hay compra de localía porque nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año”, recordó , sobre el acuerdo que tienen con loa albicelestes.

Al directivo tricolor le mencionaron que habían dialogado con el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, y que había dejado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Peñarol para el partido de la fecha 13 del Torneo Clausura.

“No es lo que tenemos arreglado con Cerro”, señaló Perchman.

A principios de la temporada, repasaron en el programa, debido a las deudas que tenía Cerro y que le imposibilitaba comenzar el campeonato, Nacional lo ayudó económicamente y acordaron no jugar en Tróccoli y que Peñarol sí jugará en ese estadio cuando los albiceleste fueran locales.

“Sí, eso fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó”, indicó Perchman, lo que en el estudio fue considerado como una “gran mano” que le dieron a Cerro.

“Bueno, por eso, y en ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol”, agregó el vice tricolor.

“En realidad, el que vino a pedir el favor en ese momento fue Cerro”, recordó Perchman, quien contó el pedido que hizo en ese entonces Jaureguiverry.

“Él le pidió a los dos, como el año anterior, y Peñarol no quiso ayudar a Cerro, no sé por qué, no me interesa”, dijo. “Simplemente nosotros fuimos parte, le dimos un dinero a Cerro con un cheque que les sirvió para ir a la AUF y poder empezar”.

“Confío en que la palabra de Jaureguiverry se va a mantener y Peñarol va a ir al Tróccoli”, agregó.