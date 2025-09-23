Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"Peñarol va a ir al Tróccoli": Flavio Perchman recordó que Nacional tiene un acuerdo de localías tras su "ayuda" a Cerro y confía "en la palabra" de Alfredo Jaureguiverry

"Eso fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año", recordó Flavio Perchman sobre el acuerdo con Cerro

23 de septiembre 2025 - 10:01hs
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Foto: Inés Guimaraens

En medio de los cambios de localías que han ejecutado Nacional y Peñarol en esta semana, con acuerdos y modificaciones en los escenarios de sus respectivos partidos ante Juventud de Las Piedras y Cerro Largo, el vicepresidente tricolor afirmó que los carboneros jugarán ante Cerro en el Tróccoli y que no habrá una modificación en la cancha de ese encuentro por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura.

“Peñarol va a ir al Tróccoli”, afirmó este lunes en Las voces del fútbol de El Espectador Deportes.

“Y ahí no hay compra de localía porque nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año”, recordó, sobre el acuerdo que tienen con loa albicelestes.

El Tróccoli de Cerro
El Tróccoli de Cerro
El Tróccoli de Cerro
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman: el plan para cambiar la localía de Juventud, el partido "más importante" de Nacional ante Liverpool que no pudo ver y por qué no tienen "suerte" con Esteban Ostojich

nacional y juventud de las piedras acordaron el cambio de localia; mira los detalles del partido que finalmente se jugara en montevideo
TORNEO CLAUSURA

Nacional y Juventud de Las Piedras acordaron el cambio de localía; mirá los detalles del partido que finalmente se jugará en Montevideo

Al directivo tricolor le mencionaron que habían dialogado con el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, y que había dejado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Peñarol para el partido de la fecha 13 del Torneo Clausura.

“No es lo que tenemos arreglado con Cerro”, señaló Perchman.

A principios de la temporada, repasaron en el programa, debido a las deudas que tenía Cerro y que le imposibilitaba comenzar el campeonato, Nacional lo ayudó económicamente y acordaron no jugar en Tróccoli y que Peñarol sí jugará en ese estadio cuando los albiceleste fueran locales.

“Sí, eso fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó”, indicó Perchman, lo que en el estudio fue considerado como una “gran mano” que le dieron a Cerro.

“Bueno, por eso, y en ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol”, agregó el vice tricolor.

Alfredo Jaureguiverry
Alfredo Jaureguiverry

Alfredo Jaureguiverry

“En realidad, el que vino a pedir el favor en ese momento fue Cerro”, recordó Perchman, quien contó el pedido que hizo en ese entonces Jaureguiverry.

“Él le pidió a los dos, como el año anterior, y Peñarol no quiso ayudar a Cerro, no sé por qué, no me interesa”, dijo. “Simplemente nosotros fuimos parte, le dimos un dinero a Cerro con un cheque que les sirvió para ir a la AUF y poder empezar”.

“Confío en que la palabra de Jaureguiverry se va a mantener y Peñarol va a ir al Tróccoli”, agregó.

Nacional Peñarol Estadio Luis Tróccoli Flavio Perchman Cerro Largo

