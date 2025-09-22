El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

El ex Nacional Jeremía Recoba , hoy jugador de Las Palmas de España, compartió una cena con un exfutbolista que fue compañero de su padre, Álvaro “Chino” Recoba , y que actualmente está radicado en ese país.

Se trata de Gonzalo Porras , el exvolante que desde hace unos años se instaló en Madrid y se dedica al rubro inmobiliario.

El mediocampista fue compañero del Chino Recoba en Danubio desde 2009 a 2011 y luego en Nacional, en la temporada 2014/15, en la que fueron uruguayos.

En la cena también participó Matías Medina, uno de los hijos del “Cacique” Alexander Medina, el otro juega en Deportivo LSM, y amigo de Jeremía.

Porras también fue compañero del ex delantero, cuando coincidieron en River Plate, y conocía a sus hijos de cuando eran niños.

Así lo dejó ver en su mensaje en las redes. “Recuerdos, anécdotas, mucha risa pasaron a lo largo de la cena. Los conocí de niños y hoy me llena de orgullo ver en los hombres que se han convertido. Les deseo lo mejor a los dos, pibes humildes y cracks. Gracias @jererecoba10 y @matimedinaa._ por este momento”, señaló Porras.

“Sos crack osito! TKM”, le respondió Jeremía.