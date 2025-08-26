Jeremía Recoba fue titular por primera vez, Las Palmas ganó de visitante en España, y de a poco, los medios hablan de su buen nivel

Jeremía Recoba festeja con sus compañeros de Las Palmas la victoria de visitante contra Córdoba por la Segunda división española

El uruguayo Jeremía Recoba jugó nuevamente con su flamante club, Unión Deportiva Las Palmas, y por primera vez lo hizo como titular, ya que la semana pasada, cuando lo había ido a ver a la cancha su padre, el Chino Recoba, ingresó promediando el segundo tiempo y empataron con el recientemente ascendido FC Andorra.

En esta ocasión, los amarillos de las Islas Canarias vencieron de visita 3-1 este domingo a Córdoba, por lo que se mantienen a la expectativa en la tabla de posiciones, más allá de que recién se jugó la segunda fecha.

El ex Nacional tuvo participación activa en ofensiva, por más de que no convirtió aún un gol.

El técnico Luis García lo colocó para moverse por todo el frente de ataque y tuvo un rendimiento más que aceptable.

Jeremía se está adaptando a sus nuevos compañeros y a su nuevo club y fue sustituido a los 56 minutos.

En Las Palmas tienen mucha esperanza en el media punta uruguayo, quien al final del partido, festejó con todo el plantel en una foto en la que todos se mostraron muy felices.

De esta manera, Las Palmas lleva 4 puntos en 6 jugados y está bien encaminado en la tabla.

Cabe recordar que en la pretemporada, Jeremía Recoba anduvo muy bien y hasta incluso, metió una asistencia de taco para el gol de un compañero.